„Google“ paieškoje Lietuvoje pradeda veikti „DI režimas“

„Google“ paieškoje Lietuvoje nuo šiandien pradedama diegti nauja „DI režimo“ funkcija. Palaipsniui ji bus prieinama visiems „Google“ paieškos naudotojams mūsų šalyje. Šis režimas bus matomas kaip atskira kortelė paieškos rezultatų puslapyje interneto naršyklėje bei „Google“ programėlėse „Android“ ir „iOS“ įrenginiuose.
Naujoji funkcija paremta pažangiausiais, specialiai paieškos tikslams sukurtais „Gemini“ dirbtinio intelekto modeliais, o rezultatai yra grindžiami „Google“ paieškos duomenimis. „DI režimas“ padeda žmonėms rasti informaciją greičiau, tiksliau ir intuityviau nei bet kada anksčiau. Nuo sudėtingų kelionių planų iki paprastų „kaip padaryti“ klausimų – „DI režimas“ geriau supranta klausimo kontekstą ir leidžia natūraliai gilintis į įvairias naudotoją dominančias temas.
Funkcija sukurta taip, kad padėtų spręsti sudėtingus klausimus, kuriems anksčiau būtų reikėję kelių atskirų užklausų. Sistema automatiškai išskaido sudėtingą klausimą ir atlieka daugybę paieškų vienu metu. Tai leidžia dar greičiau ir efektyviau išnagrinėti interneto šaltinius bei atrasti dar daugiau aktualaus turinio, išsamiau atsakančio į klausimą. Naudotojai pokalbio su dirbtiniu intelektu langelyje gali užduoti papildomus klausimus tyrinėjama tema.
Pavyzdžiui, galima klausti, kuo skiriasi įvairūs kavos ruošimo būdai ir paprašyti sudaryti lentelę, kurioje būtų lyginamas kiekvienas būdas, kavos paruošimo paprastumas ir reikalinga įranga. Gavus šią informaciją, galima tęsti pokalbį klausiant, kokia pupelių rūšis ir malimo greitis ar stambumas geriausiai tinka kiekvienam paruošimo būdui.
„DI režimas“ veikia multimodaliniu principu, tad leidžia klausti taip, kaip naudotojui patogiausia – raštu, balsu, taip pat įkeliant nuotraukas ar vaizdo įrašus. Pavyzdžiui, galima nufotografuoti augalą ar produktą ir paspaudus mikrofono ikonėlę užduoti apie jį dominantį klausimą.
Naujasis „DI režimas“ ne tik pateikia apibendrintą informaciją, bet ir aiškiai parodo nuorodas į svetaines ar turinio kūrėjus, kurios leidžia gauti daugiau konteksto ir gilinti žinias rūpimu klausimu.
„Google“ tikslas – padėti žmonėms greičiau surasti atsakymus ir kartu skatinti platesnį turinio atradimą internete. Pastebima, kad naudotojai, kurie pasinaudoja „DI apžvalgomis“ („AI Overviews“), dažniau lankosi įvairesniuose tinklalapiuose. Pastebėta ir tai, kad naudotojai, patekę į svetaines per „DI apžvalgų“ nuorodas, jose praleidžia daugiau laiko, tai lemia kokybiškesnį lankytojų srautą svetainėms.
„DI režimas“ grindžiamas pagrindinėmis „Google“ šaltinių kokybės ir reitingavimo sistemomis bei naujais būdais, pagerinančiais faktų tikslumą. „DI režimo“ naudotojams bus siekiama kuo dažniau pateikti DI pagalba sugeneruotą atsakymą, tačiau tais atvejais, kai sistema neturės didelio pasitikėjimo rezultatu, bus rodomas įprastas interneto paieškos rezultatų rinkinys. Kaip ir bet kuris ankstyvos stadijos DI produktas, sistema ne visada pateiks teisingą atsakymą, tačiau „Google“ įsipareigoja nuolat tobulinti šią funkciją.
Googlepaieškadirbtinis intelektas
Rodyti daugiau žymių