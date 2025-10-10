Didžiausia saugumo konferencija Lietuvoje
Briuselis pareikalavo JAV platformų pasiaiškinti, kaip užtikrina vaikų apsaugą

2025 m. spalio 10 d. 14:57
Europos Komisija reikalauja JAV platformų „Apple“, „Snapchat“, „Google“ ir „YouTube“ pateikti informaciją, susijusią su kaltinimais nepakankamai užtikrinant vaikų apsaugą, penktadienį pranešė Europos Komisijos pirmininko pavaduotoja Henna Virkkunen.
Europos Sąjungos teisės aktuose „aiškiai nurodyta, kad kai interneto paslaugomis naudojasi nepilnamečiai, turi būti užtikrintas labai aukštas privatumo, saugumo ir saugos lygis“, – sakė H. Virkkunen.
„Taip būna ne visada“, – penktadienį atvykusi į telekomunikacijas kuruojančių ES ministrų susitikimą Danijos Horsenso mieste teigė ji.
Pasak Komisijos narės, informaciją suteikti prašoma tam, kad būtų galima įvertinti platformų „Snapchat“, „YouTube“, „Apple Store“ ir „Google Play“ taikomas priemones, kuriomis siekiama apsaugoti nepilnamečius ir laikytis ES Skaitmeninių paslaugų įstatymo (angl. Digital Services Act, DSA).
Jei Komisija, įvertinusi informaciją, ir toliau įtaria esant DSA pažeidimą, ji gali pradėti oficialią procedūrą. Nustačiusi ES taisyklių pažeidimą, Komisija gali skirti baudas, kurių dydis gali siekti iki 6 proc. pasaulinės jas pažeidusio subjekto apyvartos.
