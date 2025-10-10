Hakeriai atskleidė – rusai kuria naują galingą ginklą

Šie dokumentai, atrodo, yra oficialios gamybos ataskaitos, parengtos užsienio klientui (galbūt Serbijai), dalis – ir yra pirmasis vizualus patvirtinimas apie vienos iš labiausiai saugomų Rusijos antžeminių elektroninės kovos (EW) platformų komponentus bei gamybos detales.
„Krasucha-4“ sistema apibūdinama kaip „viena iš pažangiausių šalies antžeminių elektroninės kovos pajėgumų“. Jos paskirtis yra „aptikti ir trukdyti dideliems radarams, pvz., esantiems oro ankstyvojo perspėjimo ir kontrolės orlaiviuose bei palydovuose“.
Nutekintos nuotraukos, manoma, padarytos 2023 m., rodo komponentų surinkimą, vidinę įrangą ir sistemos bandymų etapus. Šios nuotraukos suteikia retą galimybę pažvelgti į platformą, kurios vidinis išdėstymas ir kovinės sistemos iki šiol buvo laikomi slaptais.
Pilna „Krasucha-4“ sistema susideda iš dviejų mašinų, abiejų pagamintų remiantis 8×8 „KAMAZ-6350“ važiuokle – viena iš jų yra įrengta EW spinduliuotuvu, o kita sukonfigūruota kaip vadavietė. Rusijos pareigūnai teigia, kad sistema gali aptikti ir trukdyti veikti įvairių tipų radarams, įskaitant oro vaizdo radarus, aktyvius raketų ieškiklius ir antžeminius stebėjimo radarus.
Pasak gamintojo „Radioelektroninių technologijų koncerno“ (KRET), „Krasucha-4“ veiksmingas veikimo spindulys yra „nuo 150 iki 300 kilometrų bet kuria kryptimi, priklausomai nuo aplinkos veiksnių“.
Be slopinimo, Rusijos valstybinė žiniasklaida remiasi nepatvirtintais teiginiais, kad „Krasucha-4 trukdžių sistema gali skleisti pakankamai galingus radijo dažnio energijos spindulius, kad fiziškai pažeistų jautrias elektronines tam tikras sistemas“. Jei tai tiesa, tai reiškia, kad ši sistema yra ne tik signalų trukdžių šaltinis, bet ir potencialiai puolamasis ginklas, nukreiptas prieš elektroninius komponentus.
Šis nutekinimas yra reikšmingas ne tik dėl savo turinio, bet ir dėl platesnio konteksto: Maskva dėjo dideles pastangas, kad apsaugotų savo strateginių elektroninės kovos veiksmų sistemų veikimo charakteristikas ir vidinę architektūrą. Nutekintas pranešimas su įterptomis vaizdinėmis nuorodomis gali leisti Vakarų analitikams ir žvalgybos agentūroms tiksliau įvertinti „Krasucha-4“ sistemos konstrukciją, modulinį pobūdį ir dislokavimo logiką.
Rusija jau seniai reklamuoja šią sistemą kaip pagrindinę savo daugiasluoksnės oro gynybos doktrinos sudedamąją dalį, skirtą „akinti“ tokius vertingus objektus kaip „E-3 AWACS“ ir „RQ-4 Global Hawk“, kol jie nespėja surinkti taikinių duomenų. Tačiau ekspertai pažymi, kad daugelis sistemos deklaruojamų efektų lieka sunkiai patikrinami dėl bandymų duomenų trūkumo.
Šis nutekėjimas yra dalis nuolatinės tendencijos, kai „Black Mirror“ taikosi į Rusijos gynybos rangovus – anksčiau jie yra atskleidę failus, susijusius su dronų gamyba, radarų eksportu ir tankų modernizavimo projektais, rašo „Defence Blog“.
Dokumentai rodo, kad panašios sistemos – 1L269 Krasucha-2“ – techninė priežiūra, remontas ar modernizavimas prieš kelerius metus kainavo 367,8 mln. rublių – tai yra maždaug 429 mln. rublių arba 5,2 mln. dolerių dabar, atsižvelgiant į infliaciją, pranešė „Militarnyj“.
ginkluotėradijo bangosradaras
