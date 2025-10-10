Rusijoje nukrito vienas greičiausių ir sudėtingiausių Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvų

Pasak Rusijos valstybinės naujienų agentūros TASS pranešimo, avarija įvyko apie 19 val. 20 min. vietos laiku.
Ministerija pranešė, kad įgula sėkmingai katapultavosi. „Įgula katapultavosi. Lėktuvas sudužo tūpdamas po numatyto mokomojo skrydžio. Skrydis buvo vykdomas be šaudmenų“, – teigiama Rusijos gynybos ministerijos pranešime, kurį cituoja TASS.
Avarija įvyko, kai lėktuvas ruošėsi tūpti po to, ką pareigūnai apibūdino kaip įprastą mokomąją misiją. Nėra paminėta konkreti „MiG-31“ versija, tačiau incidento laikas ir vieta leido kai kuriems analitikams spėti, kad tai galėjo būti viena iš „MiG-31K“ variantų, pritaikytų nešti „Kh-47M2 Kinžal“ iš oro paleidžiamą balistinę raketą.
„MiG-31“ yra dvivietis viršgarsinis naikintuvas, sukurtas Sovietų Sąjungoje aštuntajame dešimtmetyje. Jis tebėra vienas greičiausių ir sudėtingiausių Rusijos karinių oro pajėgų lėktuvų, galintis skristi greičiu, viršijančiu 2,8 macho, rašo „Defence Blog“.
Nepaisant savo aukštų eksploatacinių charakteristikų, „MiG-31“ taip pat yra žinomas kaip vienas iš labiausiai į avarijas linkusių karinių Rusijos lėktuvų. Per pastaruosius kelerius metus buvo pranešta apie keletą incidentų ir avarijų, susijusių su „MiG-31“, vykstant mokymams ir operatyviniams skrydžiams.
„MiG-31“ pagrindinė ginkluotė susideda iš tolimojo nuotolio oras-oras raketų „R-33“ ir „R-37“, skirtų naikinti bombonešius, žvalgybos lėktuvus ir kruizines raketas dideliu nuotoliu. Lėktuvas taip pat gali gabenti kitus valdomus ginklus – priklausomai nuo modelio ir misijos pobūdžio.
„MiG-31K“ variantas buvo ypač aktyviai reklamuojamas Rusijos pareigūnų kaip hipergarsinės raketos „Kinžal“ nešėjas – ginklas, kuris, kaip teigia Maskva, gali smogti taikiniams iki 2000 kilometrų atstumu. Tačiau dar vieno „MiG-31“ praradimas didina abejones dėl Rusijos naikintuvų flotilės operacinio patikimumo.
Lipecko regione, kur įvyko avarija, yra keletas didelių Rusijos karinių oro pajėgų mokymo įstaigų ir oro bazių, dažnai naudojamų bandymams ir pilotų mokymui.