„GG Chest“ – globalią žaidimų bendruomenę buriantis lietuvių startuolis

Stipri komanda, natūraliai gimusi idėja ir siekis keisti žaidimų pasaulį
Platformos www.ggchest.com bendraįkūrėjas ir vadovas Arūnas Lekavičius tikina, kad idėja kurti elektroninę prekyvietę (angl. marketplace), kurioje galima nusipirkti bei parduoti įvairius kompiuterinių žaidimų virtualioje realybėje esančius daiktus, kilo labai natūraliai. Jo vadovaujama komanda jau yra išvysčiusi dvi tarptautiniu mastu gerai žinomas ir sėkmingai veikiančias investavimo į paskolas platformas – „PeerBerry“ ir „Crowdpear“. Pasak Arūno, sukaupta darbo FinTech sektoriuje patirtis leidžia jaustis užtikrintai žengiant į kitą industriją, kur finansinės operacijos ir jų saugumo užtikrinimas taip pat yra būtina sėkmingo verslo dalis.
„GG Chest“ projekto vadovė Emilija Gerulytė sako užaugusi kartu su daugeliu iki šių dienų populiarių kompiuterinių žaidimų, o baigusi studijas iškart pasuko profesiniu žaidimų industrijos keliu. Emilija sutiko pasidalinti, kuo ypatinga jos kuruojama „GG Chest“ platforma ir kokie yra ilgalaikiai platformos planai.
Pagrindinės vertybės: saugumas, partnerystė ir bendruomeniškumas
„Mums tai nėra vien privalumai – tai mūsų aukščiausi tikslai,“ – pabrėžia Emilija Gerulytė, „GG Chest“ projekto vadovė, kalbėdama apie esminius platformos veiklos principus. Anot jos, „GG Chest“ pagrindas – ne trumpalaikis pelnas ar greita plėtra, o visų pirma žaidėjų patirtis ir pasitikėjimas, kurį komanda laiko didžiausia vertybe: „Tikime, kad kuriant kokybišką produktą ilgainiui laimi tiek vartotojas, tiek visa bendruomenė. Būtent todėl kiekvienas mūsų sprendimas grįstas pagarba žaidėjui ir noru kurti ilgalaikį ryšį.“
Vienas kertinių „GG Chest“ principų – saugumas, be kurio šiuolaikinė skaitmeninė prekyba tiesiog neįsivaizduojama. „Skaitmeninių produktų pirkimas visuomet kelia rizikų, todėl atvirai jas pripažįstame ir imamės priemonių, kad sumažintume galimas grėsmes“, – sako Emilija. Komanda aktyviai diegia kovos su sukčiavimu (angl. anti-fraud) sprendimus, atlieka nuolatinę pardavėjų veiklos stebėseną, taip pat užtikrina, kad vartotojai visada žinotų savo teises ir galėtų jaustis ramiai. Ši atvira ir atsakinga pozicija leidžia žaidėjams be baimės mėgautis platformos teikiamomis galimybėmis.
Dar vienas svarbus „GG Chest“ išskirtinumas – požiūris į pardavėjus. „Mes juos laikome partneriais, o ne vien tiekėjais. Kadangi jie yra pirmasis kontaktas su klientu, suteikiame jiems įrankius, kurie leidžia greitai pristatyti prekes, sklandžiai spręsti problemas ir kurti reputaciją“, – teigia Emilija. Griežta, bet tikslinga pardavėjų atranka užtikrina, kad platformoje veiktų tik patikimi, atsakingi žaidėjų bendruomenės nariai.
Ir, žinoma, „GG Chest“ deda itin daug pastangų puoselėdama bendruomeniškumą – aspektą, be kurio žaidimų kultūra tiesiog negalėtų egzistuoti. „Žaidimų kultūroje bendruomenės daro milžinišką įtaką – tai rodo „Twitch“, „Reddit“ ar „Discord“ pavyzdžiai. „Siekiame, kad GG Chest“ būtų ne tik prekyvietė, bet ir žaidėjų kultūros dalis, kurioje susiformuoja pasitikėjimu grįstas ryšys“, – sako Emilija.
Daugiau apie saugumą: kaip jis užtikrinamas?
„GG Chest“ komandai saugumas nėra tik techninis sprendimas – tai visos platformos pamatas, kuris leidžia kiekvienam žaidėjui jaustis užtikrintai ir patikimai. Kaip sako projekto vadovė Emilija Gerulytė, pirmasis žingsnis siekiant šio tikslo yra patikimi pardavėjai: „Atrankos procesas bus griežtas: nuo registracijos iki stiprios KYC patikros. Be to, planuojame naudoti jau minėtas kovos su sukčiavimu technologijas, nuolat stebėti pardavėjų veiklą ir uždaryti pardavimo galimybes naujiems ar nežinomiems pardavėjams.“
Be to, „GG Chest“ siekia sukurti aplinką, kurioje kiekvienas žaidėjas gali ne tik saugiai rinktis iš plataus patikimų pardavėjų asortimento, bet ir būti tikras, kad konkurencija tarp pardavėjų užtikrina patrauklias kainas bei nuolat gerėjančią aptarnavimo kokybę. „Svarbiausia – žaidėjai čia gauna ne tik prekę, bet ir ramybę, kad jų pinigai yra saugūs, o patirtis – patikima ir draugiška. Tai vieta, kur pasitikėjimas yra toks pat svarbus kaip ir pats produktas,“ – pabrėžia Emilija.
Tačiau net ir pačiai griežčiausiai sistemai negalint užtikrinti 100 proc. saugumo, „GG Chest“ komanda pasirengusi kiekvienai situacijai. „Jei vis dėlto iškiltų problemų, aktyviai reaguosime: siūlome pinigų grąžinimo garantijas už netiksliai aprašytus produktus ar negautas prekes. Mūsų požiūris paprastas – jei produktas parduotas, jis turi pasiekti klientą“, – teigia Emilija. Toks požiūris padeda auginti pasitikėjimą, skatina vartotojus nebijoti išbandyti naują platformą ir žinoti, kad jų interesai bus apsaugoti.
„GG Chest“ filosofija – ne tik apsaugoti žaidėją nuo rizikos, bet ir suteikti pardavėjui visas galimybes kurti gerą reputaciją, palaikyti kokybišką aptarnavimą ir ilgalaikį ryšį su pirkėjais. „Pardavėjai patys kuria savo parduotuvę, reputaciją ir ryšį su klientais, o mes užtikriname jiems įrankius, saugumą ir abipusį pasitikėjimą“, – pažymi Emilija. Tokiu būdu platforma tampa skaidri abiems pusėms, o kiekvienas sandoris – žingsniu link stipresnės bendruomenės.
Drąsa veikti prisotintoje rinkoje: iššūkiai, vedantys į inovacijas
Žengiant į tarptautinę kompiuterinių žaidimų rinką, „GG Chest“ komandai teko susidurti su iššūkiais, kurie ne tik reikalauja daug kantrybės, bet ir skatina nuolat ieškoti naujų sprendimų. Pasak projekto vadovės Emilijos, didžiausias iššūkis – prisotinta rinka: „Tai neišvengiamai lėtins augimą, tačiau būtent tai skatina mus ieškoti inovacijų ir pasiūlyti žaidėjams tai, ko šioje industrijoje trūksta.“
Emilija taip pat pabrėžia, kad tik stipri komanda, kurioje kiekvienas narys įneša savo unikalią patirtį ir stiprybes, leidžia išlikti drąsiems ir realiai įgyvendinti savo viziją: „Turėdami ambicingą ir profesionalią komandą, esame pasiruošę paversti savo viziją realybe.“
Ne mažiau reikšmingas iššūkis – paties produkto kompleksiškumas, kuris atneša daug nenuspėjamų situacijų, reikalaujančių greitos reakcijos ir kūrybiško požiūrio. „Pirmieji žingsniai dažniausiai būna lydimi ieškojimų ir klaidų, tačiau mes į tai žiūrime kaip į galimybes mokytis ir tobulėti,“ – atvirai dalijasi Emilija. Tokia nuostata ne tik skatina komandą nuolat tobulinti platformą, bet ir leidžia išvengti baimės klysti, kuri dažnai stabdo inovacijas.
Kuriant tokią prekyvietę neišvengiama ir vadinamosios „viščiuko ir kiaušinio“ problemos – kas turi atsirasti pirmiau: paklausa ar pasiūla? „Mes nusprendėme pradėti nuo pasiūlos. Būdami atviri ir sąžiningi su pardavėjais bei pirkėjais, stipriname pasitikėjimą ir ruošiamės antrosios „GG Chest“ versijos paleidimui visu pajėgumu,“ – pabrėžia Emilija. Atvirumas, lankstumas ir nuoseklus darbas ne tik padeda įveikti šiuos iššūkius, bet ir kuria tvirtą pagrindą tolesnei platformos plėtrai.
Partnerystė, kuriant tikrą žaidėjų bendruomenę
Nors „GG Chest“ projektas dar tik pradeda savo kelią, komanda jau dabar didelį dėmesį skiria artimam ryšiui su bendruomene ir aktyviai ieško grįžtamojo ryšio. „Kol kas projektas dar yra labai jaunas, todėl pirmasis mūsų kontaktas – su pardavėjais, nes formuojame prekių pasiūlą. Turime „Discord“ serverį, kur dalinamės naujienomis, rengiame apklausas ir diskusijas. Pardavėjai itin teigiamai vertina mūsų aktyvų grįžtamąjį ryšį. Jiems svarbu turėti partnerį, o ne tik platformą. Būtent šis artimas bendravimas ir tampa tuo, kas išsiskiriame iš kitų rinkos dalyvių“, – pasakoja projekto vadovė Emilija Gerulytė.
Toks nuolatinis dialogas su vartotojais yra neatsiejama „GG Chest“ augimo dalis, padedanti geriau suprasti realius žaidėjų poreikius ir kurti produktą, kuris iš tiesų reikalingas bendruomenei. Komanda sąmoningai renkasi kurti prekyvietę, skirtą konkrečioms žaidėjų bendruomenėms, nes tik taip galima išlikti arti pirkėjo ir pardavėjo bei išvengti „triukšmo“, kuris atsiranda siekiant būti aktualiu „visiems“. „Be įprastų rinkodaros priemonių, globaliai auditorijai pasiekti planuojame pasitelkti aktyvias žaidėjų bendruomenes ir žaidimų industrijos partnerius. Taip ne tik išplėsime savo matomumą, bet ir tapsime organiška žaidimų kultūros dalimi“, – pabrėžia Emilija.
Anot jos, svarbiausia – nepamesti tikslų, vizijos ir vertybių. „Esame tikri, kad dirbdami su atsidavimu ir tikėjimu tuo, ką darome, pritrauksime bendraminčių ir sukursime pasaulinę bendruomenę, kurioje kiekvienas žaidėjas jausis gerai“, – įsitikinusi projekto vadovė.
„GG Chest“ pavyzdys rodo, kad net ir augančioje, konkurencingoje žaidimų rinkoje įmanoma kurti ne tik patikimą prekyvietę, bet ir stiprią bendruomenę, grįstą vertybėmis ir pasitikėjimu. Ambicinga komanda drąsiai žvelgia į ateitį – jų tikslas tapti ne tik paslaugų teikėju, bet ir erdve, kurioje žaidėjai jaučiasi įkvėpti augti kartu.