Įspūdinga sėkmė: ėjo pasikasti sliekų, bet rado milžinišką lobį

Pasak Stokholmo apskrities administracijos, lobis datuojamas ankstyvuoju viduramžių laikotarpiu ir bendrai sveria 6 kilogramus.
Sliekų ieškotojas, kuris lobį rado prie savo vasarnamio, apie radinį pranešė vietos valdžios pareigūnams. Archeologai dabar tiria lobį, kuris buvo sudėtas į varinį katilą, kuris laikui bėgant smarkiai apiro.
„Tai tikriausiai vienas didžiausių viduramžių sidabro lobių, kada nors rastas Švedijoje, – teigia Stokholmo apskrities administracijos antikvarė Sofia Andersson. – Dar tiksliai nežinome, kiek ten yra monetų, bet manau, kad jų gali būti daugiau nei dvidešimt tūkstančių.“
Preliminari analizė parodė, kad dauguma sidabrinių monetų yra iš XII a. Kai kuriose monetose yra užrašas „KANUTUS“ – lotyniškas Knuto vardas, o tai reiškia, kad jos buvo nukaldintos Švedijos karaliaus Knuto Erikssono, kuris valdė nuo 1173 iki maždaug 1195 metų, laikais.
Pasak tyrėjų, keletas monetų yra retos, įskaitant kelias „vyskupų monetas“. Šiose monetose pavaizduotas vyskupas, laikantis ganytojo lazdą, kuri buvo plačiai naudojama dvasininkų kaip jų bažnytinio darbo simbolis.
„Tai visiškai unikalus radinys. Mes neturime jokių kitų viduramžių vertybių iš Stokholmo“, – švedų dienraščiui „Dagens Nyheter“ sakė Stokholmo viduramžių muziejaus direktorė Lin Annerbäck. – Be to, jis atrodo esąs labai didelis. Taigi, tai labai įdomu.“
Ji pažymėjo, kad XII a. pabaigoje Stokholmas dar neegzistavo – jis oficialiai įkurtas 1252 m., ir XIII a. pabaigoje jis išaugo į didžiausią Švedijos miestą.
L. Annerbäck sako, kad lobis buvo užkastas dėl to, kad XII a. pabaiga buvo „neramus laikotarpis“ – nes švedai bandė kolonizuoti Suomijos teritorijas.
„Manome, kad daugelis slėpė tokius lobius, kad jie liktų šeimos nuosavybėje, – teigia muziejininkė. – Tai, kad sidabras sumaišytas su perlais ir kitais daiktais, leidžia manyti, kad tai yra kažkieno paslėptas turtas.“
Tyrimai dėl šio lobio tebevyksta. Stokholmo apskrities administracija dabar praneš apie radinį Nacionalinei paveldo valdybai, kuri nuspręs, ar valstybė atlygins lobį radusiam vyrui.
„Radėjas pasielgė visiškai teisingai, kreipdamasis į mus, apskrities administraciją“, – teigia S. Andersson. – Pagal Kultūrinės aplinkos įstatymą, kiekvienas, kuris randa senovinį sidabrą ar lobį, privalo pasiūlyti valstybei jį išpirkti už atlygį.“
Parengta pagal „Live Science“.
archeologijaIstorijaŠvedija
Rodyti daugiau žymių