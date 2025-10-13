Rusai jau naudoja naują karo automobilį

„Ulan-2“ papildo improvizuotų karinių transporto priemonių, gaminamų naudojant civilines automobilių platformas, asortimentą. Ankstesnės „Ulan“ versijos buvo pagrįstos visureigiu „Niva“, turinčiu atvirą kabiną, krovinių platformą, sustiprintus buferius ir elektros lizdus papildomai įrangai. „Ulan-2“ laikosi panašios dizaino filosofijos, tačiau dėl furgono važiuoklės siūlo didesnę talpą ir keliamąją galią.
Rusijos socialinėje žiniasklaidoje platinamos nuotraukos rodo, kad „Ulan-2“ yra įrengta, atrodo, elektroninės kovos (EW) sistema, sumontuota ant stogo.
Pasak Rusijos gynybos komentatorių, šių lengvųjų taktinių transporto priemonių kūrimas yra susijęs su operatyviniais poreikiais. Rusijai susiduriant su šiuolaikinių šarvuotų transporto priemonių trūkumu, kariniai vienetai vis dažniau naudoja į modifikuotas civilines platformas, kad patenkintų logistikos ir mobilumo poreikius.
„GAZ Sobol“ – „Ulan-2“ bazė – yra lengvas komercinis sunkvežimis, gaminamas Rusijoje ir dažniausiai naudojamas krovinių bei keleivių gabenimui. Pranešama, kad pritaikymas kovos lauke apima tvirtesnę pakabą, apsaugines modifikacijas ir integravimo taškus karinei įrangai – pvz., EW moduliams ar lengvųjų ginklų laikiklius.
„Ulan“ serija atspindi platesnę Rusijos tendenciją greitai pritaikyti civilinę technologiją naudoti fronto linijoje. Šios transporto priemonės paprastai surenkamos mažais kiekiais, dažnai su vietiniais modifikavimais, siekiant patenkinti specifinius mūšio lauko reikalavimus – pvz., žvalgybą, tiekimo transportavimą ar kovą su dronais, rašo „Defence Blog“.
Rusijos šaltiniai teigia, kad „Ulan“ dizainą ir funkcijas padėjo suformuoti patirtis, įgyta eksploatuojant Kinijoje pagamintas universalias transporto priemones „Desertcross 1000–3“. Naujoji mašina, sukurta siekiant panašių taktinio mobilumo tikslų, atspindi Rusijos pastangas užpildyti pajėgumų spragas karo metu, kai gamyba yra ribota.
Nors „Ulan-2“ gali neatitikti specialių karinių transporto priemonių apsaugos lygio, jo žema kaina ir gamybos paprastumas daro jį patrauklų plačiam naudojimui. Įrengta elektroninės kovos sistema rodo bandymą pritaikyti net lengvas transporto priemones prie besikeičiančių dronų karo realijų.
karinė technikaAutomobilisRusija
