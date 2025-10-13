Rusai prarado dar vieną kovinį sraigtasparnį su visa įgula – šįkart be Ukrainos įsikišimo

„Dėl priežasčių, nesusijusių su priešo ugnimi, praradome du jaunus, bet jau labai patyrusius vyrus ir „Ka-52“, – pranešė viena žiniasklaidos priemonė.
Keletas Rusijos šaltinių nurodė, kad sraigtasparnis sudužo kovos zonoje, praradęs orientaciją dėl blogų oro sąlygų. Skrisdamas labai mažame aukštyje, orlaivis, kaip pranešama, grįždamas iš misijos trenkėsi į žemę.
„Ka-52“ per visą karą Ukrainoje yra pagrindinis Rusijos sraigtasparnių artimosios oro paramos sraigtasparnis. Šis orlaivis, skirtas žvalgybos ir puolimo operacijoms, gali būti apginkluotas raketomis, prieštankinėmis raketomis ir pabūklu.
Tačiau nuo invazijos pradžios „Ka-52“ parkas patyrė didelių nuostolių. Atvirųjų šaltinių žvalgybos vertinimai rodo, kad mažiausiai 64 „Ka-52“ buvo sunaikinti, palikti arba perimti – o tai atspindi didelę operacinę riziką, su kuria susiduria Rusijos orlaivių įgulos.
Dėl dažno sraigtasparnio naudojimo prie fronto linijų ir jo pažeidžiamumo modernioms Ukrainos oro gynybos sistemoms, įskaitant nešiojamas žemė-oras raketų sistemas ir tolimojo veikimo priešlėktuvines sistemas, jis tapo vienu iš pažeidžiamiausių sraigtasparnių Rusijos ginkluotėje, rašo „Defence Blog“.
karinis sraigtasparnisRusijasraigtasparniai
