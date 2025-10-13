Rusija skelbia pirmąkart numušusi naująją Ukrainos raketą „FP-5 Flamingo“

Kremliaus kontroliuojama žiniasklaida pirmą kartą apie tai pranešė ketvirtadienį.
Pagal pranešimą, viena iš raketų buvo numušta virš Rusijos teritorijos panaudojant žemės-oro raketų sistemą „Buk“, maždaug 100 metrų aukštyje ir jai skriejant apie 600 kilometrų per valandą greičiu. Rusijos žiniasklaida paskelbė keletą nuotraukų, kuriose tariamai matomi numuštos raketos likučiai, kaip įrodymas.
„FP-5“ yra viena iš naujausių Ukrainoje sukurtų tolimojo nuotolio kruizinių raketų. Ukrainos gynybos šaltiniai ją apibūdina kaip galinčią gabenti 1000 kilogramų kovinę galvutę ir turinčią daugiau nei 3000 kilometrų veikimo nuotolį. Jos konstrukcija, kaip pranešama, turi savybių, leidžiančių raketai veiksmingai veikti elektroninės kovos (trikdžių) sąlygomis, atsparią Rusijos trukdžiams ir signalų interferencijai.
Nors Ukrainos kūrėjas „Fire Point“ nėra paskelbęs oficialių specifikacijų, analitikai mano, kad „FP-5“ variklio sistema yra kilusi iš „AI-25TL“ variklio, naudojamo mokomajame lėktuve „L-39 Albatros“, modifikacijos, leidžiančios ilgą laiką skristi subgarsiniu greičiu dideliais atstumais. Kai kurie stebėtojai taip pat teigia, kad raketos kovinė galvutė galėtų būti pagrįsta bomba „FAB-1500“ – nors Ukrainos pareigūnai to nėra patvirtinę.
Manoma, kad „FP-5“ žymi naują etapą Ukrainos tolimojo nuotolio smogiamųjų pajėgumų srityje, papildydama kitas vietinės gamybos sistemas, naudojamas tolimiesiems smūgiams prieš Rusijos karinę ir logistinę infrastruktūrą. Jos konstrukcija orientuota į nuotolį, naudingąjį krovinį ir atsparumą sudėtingoms oro gynybos sistemoms.
Jei ši rusų skelbiama informacija pasitvirtintų, šis atvejis būtų vienas iš pirmųjų pranešimų apie šios naujos Ukrainos ginkluotės perėmimą – o tai reikštų, kad Ukraina išplėtė savo tolimojo nuotolio smūgių programą ir kad Rusija vis labiau nerimauja dėl tokių pajėgumų, rašo „Defence Blog“.
Rusijos kariuomenė neatskleidė, kur tiksliai įvyko perėmimas, taip pat nepateikė patikrinamų įrodymų apie šį įvykį, išskyrus paskelbtas nuotraukas. Ukrainos pareigūnai šio teiginio nekomentavo.
raketaoro gynybaRusija
