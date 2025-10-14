Ukraina „nematomą“ Rusijos raketą įveikė nebrangiu amerikietišku ginklu

Ukrainos kariuomenės paskelbtame vaizdo įraše matyti, kaip per neseniai įvykusį Rusijos raketų smūgį Ukrainai sistema susidoroja su artėjančiu oro taikiniu. Nors kariuomenė nepateikė jokių detalių, vaizdo įraše aiškiai matoma „L3Harris“ sukurta „Vehicle Agnostic Modular Palletized ISR Rocket Equipment“ (VAMPIRE) sistemos operatoriaus sąsaja.
Vaizdo įraše matoma sąsaja atitinka anksčiau gamintojo ir JAV gynybos pareigūnų paskelbtą „VAMPIRE“ veikimo vaizdo įrašą. Prieš paleidimą ant taikinio matomas ryškus atspindys, rodantis, kad buvo naudojamas pažangiosios tiksliosios ginkluotės sistemos (APKWS) lazerinis nukreipimas. Atspindėto lazerio dėmė rodo, kad Ukrainos pajėgos taikinio sunaikinimui naudojo nebrangias, lazeriniu būdu nukreiptas 70 mm raketas.
„Kh-69“ – naujausia Rusijos „nematomumui“ optimizuota iš oro paleidžiama kryptinė raketa – keliuose neseniai įvykusiuose smūgiuose prieš Ukrainos taikinius buvo leidžiama iš „Su-57“ naikintuvų. Ji suprojektuota taip, kad būtų mažiau matoma radaruose ir skristų žemame aukštyje, todėl tradicinėms oro gynybos sistemoms ją sunkiau perimti.
Vaizdo įrašas rodo, kad „VAMPIRE“ lazeriu nukreipiama ginkluotė galėjo sekti ir sunaikinti šį tikslą – o tai rodo naują sistemos pritaikymą ne tik kovai su dronais.
„L3Harris“ kompanijos sukurta „VAMPIRE“ sistema yra kompaktiška, ant platformos montuojama paleidimo įranga, kurią galima pritvirtinti prie bet kurio plokščio sunkvežimio. Ji suprojektuota greitam dislokavimui – kaip pranešama, per mažiau nei dvi valandas – ir ją gali valdyti vienas asmuo. Sistema naudoja lazeriu nukreiptas APKWS raketas, skirtas kovoti su dronais ir kitomis žemai skraidančiomis grėsmėmis.
Sistemos veiksmingumas prieš „nematomąsias“ raketas – pvz., „Kh-69“ – parodytų svarbią naują Ukrainos oro gynybos pajėgumą, kas būtų įrodymu, kaip lengvai pritaikomos Vakarų tiekiamos sistemos, kai jos integruojamos į Ukrainos daugiasluoksnę gynybos tinklą, rašo „Defence Blog“.
ginkluotėoro gynybaraketa
