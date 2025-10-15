NATO atstovas prakalbo apie Rusijos nuostolius kare

Kaip praneša „RBC-Ukraina“, tokius skaičius pateikė aukštas NATO pareigūnas. Nenurodytas Aljanso atstovas pareiškė, kad per plataus masto karą prieš Ukrainą Rusija prarado nuo 4 iki 9 tūkstančių kovos tankų.
Be to, okupacinės pajėgos prarado 20 000 šarvuotų transporto priemonių, teigiama straipsnyje.
„Jie gana aktyviai naudojo sovietines atsargas, ardydami techniką, kad palaikytų sovietines sistemas darbinėje būklėje. Daugeliu atvejų senų mašinų tokiam išardymui jau nebeliko“, – pareiškė NATO pareigūnas.
Dabar Rusija pagamina apie 130 tankų per mėnesį. Per metus agresorė šalis gali pagaminti apie 1600 naujų tankų.
Rusijos nuostoliai Ukrainoje
Remiantis oficialiais Ukrainos ginkluotųjų pajėgų Generalinio štabo duomenimis, nuo plataus masto karo pradžios iki spalio 14 d. ryto Rusijos okupantai prarado daugiau nei 1 milijoną 125 tūkstančius savo kareivių.
Leidinyje „Politico“ rašoma, kad Rusija tiesiog „naikina“ savo kariuomenę, kad galėtų judėti į priekį fronte. Per pirmuosius aštuonis 2025 m. mėnesius agresorė prarado daugiau nei 280 tūkstančių savo kareivių.
Fronte naikinama ir reta priešo technika. Pavyzdžiui, spalio pradžioje tapo žinoma, kad Luhansko srityje buvo sunaikinta reta okupantų elektroninio karo stotis „Žytel“. Nuo plataus masto įsiveržimo pradžios vizualiai patvirtintas tik 23 tokių sistemų sunaikinimas, rašo „Unian“.
