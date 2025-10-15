Net jei Ukraina ir gaus „Tomahawk“, liks dar viena problema – ir štai kaip ją galima būtų spręsti

Tuo pačiu jis pažymėjo, kad naudojant šias raketas Ukrainoje kyla tam tikrų problemų. Konkrečiai kalbama apie „Tomahawk“ paleidimo įrenginius.
„Yra „Typhon“ variantas. Tačiau iš jo galima paleisti tik moderniausias „Tomahawk“ raketas. Tai jau raketų modernizavimo klausimas. Kalbant apie visas šias paleidimo platformas, tokioms šalims kaip JAV, kurios turi didžiulį skaičių povandeninių laivų ir didžiulį skaičių laivų, tai nėra didelė problema. T. y., jei neklystu, visoje JAV kariuomenėje yra iki 10 tokių antžeminių paleidimo įrenginių. Ir jie yra JAV jūrų pėstininkų korpuse“, – sakė N. Narožnyj.
Tuo tarpu kitoms NATO šalims, pasak eksperto, ši problema yra aktualesnė. Nes jos neturi tokio laivyno kaip Jungtinės Valstijos. Todėl jos statys būtent antžemines paleidimo sistemas.
„Pirma, kad galėtų jas labai gerai paslėpti. Tai padaryti yra daug lengviau nei ginti laivus. Antra, jos turės būti gana mobilios. Ant žemės jas pastebėti tokias daug sunkiau“, – paaiškino Narožnyj.
Ekspertas pridūrė, kad toks variantas labiau tinka ir Ukrainai – nes šiuo metu neįmanoma paleisti šių raketų iš laivų Juodojoje jūroje.
„Bet kuris laivas su „Tomahawk“ raketomis yra tik laiko klausimas, kada jis bus sunaikintas. Tai gali padaryti priešo aviacija, bepiločiai jūrų dronai arba kokios nors kitos priemonės. Todėl mums nelieka kito pasirinkimo, kaip tik statyti tokias antžemines paleidimo sistemas“, – pažymėjo ekspertas.
Jis taip pat papasakojo apie pačią raketą. Jo teigimu, praktikoje ji parodė aukštą efektyvumą ir žemą numušimo rodiklį.
„Buvo labai daug atvejų, kai amerikiečiai smogė raketomis „Tomahawk“ Sirijai, kurioje buvo „S-300“, „S-400“ – ir jie negalėjo numušti „Tomahawk“. Panaši istorija buvo su Iranu, kuris turi „S-300“, „S-400“ – ir jie taip pat negalėjo numušti šių „Tomahawk“. Todėl, jei mes gausime šias raketas, tai bus naujas koziris Ukrainos armijos rankose, siekiant sunaikinti Rusijos karinę pramonę ir ekonomiką“.
Kaip praneša „Unian“, kasmetinėje JAV kariuomenės asociacijos parodoje kompanija „Oshkosh Defense“ pristatė naują autonominių daugiafunkcinių kovinių mašinų „FMAV“ seriją, kurios gali paleisti, be kita ko, ir raketas „Tomahawk“. Kūrėjai teigia, kad pristatytos mašinos gali veikti autonomiškai arba sąveikaujant, sudarant mobilią ugnies paramos sistemą su minimaliu personalo dalyvavimu.
Tuo tarpu „Financial Times“ pažymi, kad jei Ukraina ir gaus „Tomahawk“ raketas iš JAV, tai bus nedidelis kiekis – nuo 20 iki 50 vienetų. Analitikų nuomone, toks kiekis negali turėti rimtos įtakos karo veiksmams Ukrainoje.
