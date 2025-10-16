Propagandinis vaizdo siužetas atskleidė slaptos rusų oro bazės vietą

Vaizdo įraše matyti keletas išskirtinių geografinių ir infrastruktūros detalių. Lėktuvas „Yak-52“ buvo nufilmuotas oro uoste, esančiame stepėse netoli nedidelės gyvenvietės. Oro uoste yra tvirtas asfaltuotas kilimo ir tūpimo takas – o tai yra retas reiškinys tarp buvusių sovietinių aerodromų, kurie paprastai būna iškloti betoninėmis plokštėmis. Paviršius atrodo tamsus ir neseniai atnaujintas – o tai rodo, kad neseniai buvo atlikti remonto darbai arba paklotas naujas dangos sluoksnis.
Tolesnė analizė leido nustatyti, kad tai yra privatus Korsako oro uostas, esantis netoli Pryazovskės kaimo, maždaug 20 kilometrų į pietryčius nuo laikinai okupuoto Melitopolio. Tai buvo galima nustatyti palyginus viešai prieinamus 2020 m. palydovinius vaizdus su rusų vaizdo siužete pateiktais vaizdais. Keletas išskirtinių statinių, įskaitant vienišą metalinį angarą, siaurą riedėjimo taką ir unikalią plytelių danga padengtą taką, būdingą miesto pėsčiųjų zonoms, puikiai atitiko propagandiniame vaizdo įraše matomus bruožus.
Naujausi palydoviniai vaizdai, užfiksuoti 2025 m. rugpjūčio 30 d. – rugsėjo 7 d., rodo, kad okupantai neseniai atliko remonto darbus šioje vietoje, įskaitant asfalto kilimo ir tūpimo tako dangos atnaujinimą ir nedidelius statybos darbus angaro teritorijoje. Tai rodo atsinaujinusį karinį susidomėjimą šiuo oro uostu, kuris yra tik 80 kilometrų nuo fronto linijos, todėl jis gali būti potenciali lengvųjų orlaivių, pritaikytų dronų perėmimo ar stebėjimo misijoms, bazė ar bandymų vieta.
„Yak-52“ yra sovietinės eros mokomasis lėktuvas, nesukurtas koviniam naudojimui. Tačiau jo pritaikymas eksperimentams su dronais, galbūt kaip pigi platforma priešdroninių jutiklių ar trukdžių sistemų bandymams, parodo Rusijos didėjantį improvizacijos mastą pramonės ir technologijų trūkumo sąlygomis, rašo „Defense Express“.
Tuo tarpu Rusijos propagandistai taip pat parodė kitus lėktuvus – ypač „Cessna 172“ lėktuvą – aprūpintą kulkosvaidžiais. Vaizdo įrašas rodo, kad jie buvo dislokuoti kariniame oro uoste laikinai okupuotame Kryme, atpažįstamame pagal jo plokščiomis plytelėmis išklotą paviršių ir šilumos atspindžio skydus, būdingus buvusioms reaktyvinių lėktuvų bazėms.
Tai rodo, kad Rusija gali kurti du lygiagrečius projektus: žemesnio lygio eksperimentinę „Yak-52“ platformą mokymams ar pagrindiniams perėmimams ir aukštesnio lygio ginkluotą „Cessna“ modelį pažangesniems taikymams.
Nors Maskvos propaganda siekė parodyti naujoves, ji atskleidė vertingą žvalgybinę informaciją. Atskleisti duomenys, nuo geografinių orientyrų iki techninės priežiūros grafikų, ne tik patvirtina nuolatines Rusijos prisitaikymo pastangas, bet ir padeda Ukrainos analitikams stebėti naujas grėsmes, kylančias vos už kelių dešimčių kilometrų nuo aktyvios fronto linijos, apibendrina „Defense Express“.
karinė žvalgybaOro uostaspropaganda
