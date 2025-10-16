Štai kuo pavirto garsusis sraigtasparnis: gamintojai pristatė drąsią viziją

Gamintojai pašalino kabiną, padidino vidinę krovinių erdvę ir skelbia, kad naujasis kūrinys yra suprojektuotas vykdyti tolimas misijas be piloto, naudojant vien planšetinį valdiklį.
Pasak bendrovės, „S-70UAS U-Hawk“ turi 25 proc. daugiau vidinės krovinių erdvės nei originalus „UH-60“ modelis. Inžinieriai tradicinę piloto kabiną pakeitė „nosies“ dangčiu ir nuleidžiama krovinių rampa. AUSA parodoje eksponuotas orlaivis suprojektuotas taip, kad galėtų gabenti raketas, mažas transporto priemones, modulinės konstrukcijos konteinerius arba dronų spiečius, taip pat gali turėti vidinius kuro bakus, kad galėtų skristi didesnius atstumus.
„Sikorsky“ kuria XXI amžiaus sprendimą, pertvarkydama „UH‑60L Black Hawk“ į visiškai autonominę universalią platformą, – sakė „Sikorsky“ viceprezidentas ir generalinis direktorius Richas Bentonas. – Mes sukūrėme šį prototipą nuo koncepcijos iki realybės per mažiau nei metus, o modifikacijos, atliktos siekiant paversti pilotuojamą „Black Hawk“ į daugiafunkcinį krovinių gabenimo bepilotį, gali būti greitai ir nebrangiai pakartotos dideliu mastu. „U-Hawk“ tęsia „Black Hawk“ tradiciją būti geriausiu pasaulyje universaliu orlaiviu ir atveria duris naujoms galimybėms bepilotėse orlaivių sistemose (UAS)“
„U-Hawk“ yra valdomas tik nuotoliniu būdu, naudojant planšetinį kompiuterį. Kai krovinys pakraunamas, operatorius įveda misijos tikslus. „Sikorsky“ teigia, kad autonominė sistema „Matrix“ sukuria skrydžio planą, remdamasi borto kameromis, jutikliais ir algoritmais, kad valdytų orlaivį be tiesioginio piloto įsikišimo.
Struktūrinę konversiją ir autonominę integraciją atliko „Sikorsky Innovations“ – pažangi bendrovės prototipų kūrimo grupė. Pirmasis „U-Hawk“ skrydis planuojamas 2026 m.
„U-Hawk“ yra ekonomiška UAS, nes panaudoja bendrus elementus su esama „UH-60“ flotile, o bepilotės sistemos pobūdis sumažina eksploatacijos ir priežiūros išlaidas. Mes sutelkėme dėmesį į modernizavimo efektyvumą, projektuodami ir gaminant transporto priemonių valdymo kompiuterius, valdymo komponentus ir modifikuodami orlaivio korpusą. Šį efektyvumą įtrauksime į būsimas modifikacijas ir gamybą mūsų UAS produktų šeimai“, – sakė „Sikorsky Innovations“ direktorius Igoris Cherepinsky.
„Sikorsky“ teigia, kad pašalinus visas su kabina susijusias sistemas ir vidines sėdynes, „U-Hawk“ gali gabenti didelių gabaritų krovinius, kurių svoris neviršija esamos platformos maksimalios bendrosios masės. Dronas išlaiko „UH-60“ šoninio pakrovimo galimybę ir pasitelkus išorinį kablį, vis dar gali pakelti keturių tonų krovinį.
Orlaivis yra suprojektuotas atlikti įvairias užduotis, nuo keturių modulinių transportavimo konteinerių gabenimo iki pilno HIMARS raketų konteinerių gabenimo – arba kelių mažų žvalgybos ar valdomos amunicijos tipo ginklų paleidimo. Pasak „Sikorsky“, dronas gali savarankiškai nuskristi daugiau nei 1600 jūrmylių (3000 kilometrų) arba likti pozicijoje iki 14 valandų be papildomo degalų papildymo.
Sistema taip pat sukurta su galimybe integruoti kartu su nepilotuojamomis antžeminėmis transporto priemonėmis. AUSA renginio metu „Sikorsky“ pademonstravo scenarijų, kuriame „U-Hawk“ dislokavo ir susigrąžino robotą-visureigį „Hunter Wolf 6×6“, panaudojant priekinę krovimo rampą.
Kaip pažymėjo bendrovė, „U-Hawk“ siekia teikti kintamo mastelio autonominius transporto sprendimus, kurie sumažina personalo riziką ir eksploatavimo išlaidas, tuo pačiu maksimaliai padidindami logistikos lankstumą, rašo „Defence Blog“.
