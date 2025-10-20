Skelbiama, kad tamsiajame internete atsirado nacionalinės Rusijos žinučių platformos duomenų bazė

„Nexta“ nurodo kol kas negalinti nei patvirtinti, nei paneigti šios informacijos, bet nurodo, kad „Max“ yra programėlė, sukurta Rusijos bendrovės „VK“ (anksčiau „Mail.ru Group“) ir pozicionuojama kaip „nacionalinis žinučių siuntimo programėlė“.
Rusijos valdžios sprendimu nuo 2025 m. rugsėjo 1 d. programėlė turėjo būti įdiegta visuose naujuose išmaniuosiuose telefonuose ir planšetiniuose kompiuteriuose, parduodamuose Rusijoje. Be to, programėlė integruota su valstybės paslaugomis, mokėjimo ir kitomis paslaugomis – o tai galutinai susieja ją su valstybės kontrolės sistema.
Ekspertų nuomone, „Max“ gali būti naudojama sekimui: joje nėra šifravimo, galimas prisijungimo duomenų ir buvimo vietos perdavimas valdžios institucijoms, nurodo „Nexta“.
Kaip skelbia „Telegram kanalas „Ateo Breaking“, „Max“ spaudos tarnyba neigia informaciją apie įsilaužimą, vadindama ją melu: „Max“ vartotojų duomenys yra patikimai apsaugoti. Informacija apie nutekėjimą yra melas, platinamas anoniminiais šaltiniais“.
duomenų nutekėjimasRusijasusirašinėjimas
Rodyti daugiau žymių