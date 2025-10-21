Lrytas Premium prenumerata tik
Lietuvos kariuomenės sraigtasparniai „Black Hawk“ atliko bandomąjį skrydį

2025 m. spalio 21 d. 15:50
Lietuvos kariuomenės Karinių oro pajėgų atstovai atliko „UH-60M Black Hawk“ sraigtasparnių techninio skrydžio paruošimo darbus ir pirmąjį bandomąjį skrydį, antradienį pranešė kariuomenė.
Pasak jos, skrydžio metu buvo patikrintos visos pagrindinės orlaivio sistemos, įvertintas jų funkcionalumas bei veikimas.
„UH-60M Black Hawk“ sraigtasparniai tai naujas Lietuvos kariuomenės mobilumo ir technologinės pažangos etapas. Šie orlaiviai leis kariams vykdyti įvairaus tipo operacijas – nuo paieškos ir gelbėjimo iki kovinių užduočių. Ypatingai ačiū Pensilvanijos nacionalinei gvardijai, kurie padėjo su sraigtasparnių testavimu, konsultavimu bei simuliatoriaus skyrimu Lietuvos kariuomenei“, – pranešime sakė Lietuvos kariuomenės vadas Raimundas Vaikšnoras.
Karinių oro pajėgų Aviacijos bazę pirmieji du UH-60M „Black Hawk“ sraigtasparniai pasiekė šeštadienį. Dar du šio tipo sraigtasparniai kariuomenės orlaivių parką papildys kitąmet.
„UH-60M Black Hawk“ – tai modernus, aukštos technologinės klasės orlaivis, pasižymintis naujomis technologijomis, patikimumu ir universalumu.
Šios priemonės leidžia pilotams koncentruotis į užduoties vykdymą, aplinkos analizę ir padeda efektyviau reaguoti į kylančias grėsmes.
Sraigtasparniai gali vykdyti užduotis sausumoje, jūroje ar sudėtingomis oro sąlygomis, todėl reikšmingai sustiprinami Lietuvos kariuomenės operaciniai pajėgumai.
