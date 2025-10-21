Pasak tinklaraštininko Pozdniakovo, asmeninis V. Solovjovo fondas iš Rusijos piliečių surinko daugiau kaip 100 mln. rublių (apie milijoną eurų), neva skirtų kariuomenei aprūpinti kovine įranga. Vietoj to, Pozdniakovo teigimu, didžioji dalis pinigų liko fondo sąskaitose, o likusi dalis buvo išleista, jo žodžiais tariant, „beverčiam šlamštui“ – savadarbiams bagiams, kurie apibūdinami kaip nesaugūs ir visiškai netinkami kovai.
„Pasirodė, kad vadinamieji koviniai bagiai yra netinkami naudoti mūšio lauke“, – teigia Pozdniakovas, paskelbęs nuotraukas, kurios greitai išplito Rusijos socialiniuose tinkluose. Nuotraukose matyti grubiai suvirinti metaliniai rėmai – kai kurie be vairo ar sėdynių – su automobilio padangomis ir pagrindiniu vairu. Transporto priemonės labiau primena improvizuotus sodo vežimėlius, varomus mažais varikliais, o ne karinį transportą.
Pasak V. Pozdniakovo, Rusijos kareiviai atsisakė naudoti šias transporto priemones, motyvuodami jų nepakankama apsauga, mažu greičiu ir prastu konstrukcijos patvarumu. „Šios mašinos pavojingesnės vairuotojui nei priešui“, – teigia tinklaraštininkas pažymėdamas, kad konstrukcijos neturi jokių šarvų ir negali atlaikyti net mažo kalibro ginklų ugnies.
Šis skandalas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kaip su Kremliumi susiję žiniasklaidos veikėjai panaudojo patriotines lėšų rinkimo kampanijas, kad pagerintų savo įvaizdį viešojoje erdvėje ir išvengtų atskaitomybės už tai, kam iš tikrųjų buvo skirtos aukos. Solovjovo fondas oficialiame pareiškime, kuriame skelbiama apie transporto priemonių perdavimą kariuomenei, mašinas apibūdino kaip „bagius“ ir pateikė jas kaip „novatorišką sprendimą, skirtą mobilumui fronte“.
Tačiau Rusijos tinklaraštininkai, kurie paprastai palaiko valstybinės žiniasklaidos atstovus, reagavo griežtai. Daugelis jų projektą pavadino gėdingu ir apkaltino V. Solovjovą, kad šis naudojasi patriotinėmis nuotaikomis siekdamas pasipelnyti.
Analitikai atkreipia dėmesį, kad V. Solovjovas – vienas ryškiausių Rusijos propagandos veidų – dažnai save vaizduodavo kaip nenuilstamą Rusijos karo pastangų šalininką. Jo televizijos laidose nuolat skamba agresyvi retorika, nukreipta prieš Ukrainą ir Vakarus, taip pat raginimai plėsti karinius veiksmus.
Ginčai dėl jo fondo išlaidų pakurstė didėjančią vidinę kritiką dėl korupcijos patriotiniame judėjime ir jo ryšius su Kremliaus žiniasklaida. Rūdijančių, lauke paliktų ir nenaudojamų „kovinių bagių“ nuotraukos tapo plačiai paplitusiu simboliu to, ką kritikai vadina „performatyviu patriotizmu“ – brangiai kainuojančiais propagandiniais projektais, iš kurių Rusijos kareiviai turi mažai realios naudos arba jos visai neturi, rašo „Defence Blog“.
Nei V. Solovjovas, nei jo fondas viešai nesureagavo į konkrečius kaltinimus dėl lėšų iššvaistymo. Rusijos valstybinė žiniasklaida kol kas vengia nušviesti šį klausimą, o diskusijos toliau plinta „Telegram“ ir kituose promaskvietiškuose socialinės žiniasklaidos kanaluose.
