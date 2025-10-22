Daugėja pranešimų apie žalingą turinį internete: per 9 mėnesius jau gauta daugiau pranešimų, nei per visus 2024 metus

„Didėjantis pranešimų skaičius rodo, kad visuomenė tampa vis sąmoningesnė ir aktyviau reaguoja į netinkamą turinį internete. Kiekvienas pranešimas padeda kurti saugesnę interneto aplinką, ypač vaikams“, – pastebi RRT pirmininkė Jūratė Šovienė.
Vien per 2025 m. trečiąjį ketvirtį „Švarus internetas“ (www.svarusinternetas.lt) gavo 860 pranešimų – 34 proc. daugiau nei tuo pačiu laikotarpiu pernai (642 pranešimai). Pusė visų gautų pranešimų – 431 atvejis – pasitvirtino ir dėl jų buvo imtasi veiksmų šalinant draudžiamą ar žalingą turinį.
Iš visų pasitvirtinusių atvejų – 72 pranešimai apie vaikų seksualinio išnaudojimo vaizdus buvo perduoti kitų šalių interneto karštosioms linijoms, priklausančioms INHOPE tinklui. 44 pranešimai persiųsti Nacionaliniam kibernetinio saugumo centrui, įtarus kibernetinius incidentus ar internetinį sukčiavimą. 113 atvejų informacija perduota interneto paslaugų teikėjams, svetainių savininkams ir socialinių tinklų valdytojams, prašant pašalinti neteisėtą turinį.
6 pranešimai perduoti Lietuvos policijai, kai neteisėtas turinys buvo patalpintas Lietuvos serveriuose, o 11 atvejų dėl nepilnamečiams galinčio daryti neigiamą poveikį turinio – Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybai. Dar 185 gauti pranešimai pasirodė pasikartojantys – apie jau identifikuotą žalingą turinį.
Per tą patį laikotarpį RRT specialistai suteikė 67 konsultacijas socialinių tinklų naudotojams dėl neteisėtai paskelbtos asmeninės ar žalingos informacijos šalinimo, užgrobtų paskyrų susigrąžinimo ir saugumo nustatymų.
„Visuomenei vis aktyviau įsitraukiant į neteisėto ar žalingo turinio šalinimą, didėja ir domėjimasis, kaip saugiai elgtis internete. Todėl šiemet sukūrėme edukacines tinklalaides, kurias jau peržiūrėjo daugiau nei 10 tūkst. kartų“, – pažymi Jūratė Šovienė.
RRT, įgyvendindama iniciatyvą „Nė vienas nėra pamirštas“ bei dalyvaudama ES bendrai finansuojamame projekte „Saugesnis internetas“, yra sukūrusi keturias edukacines tinklalaides, skirtas vaikams, paaugliams, tėvams ir mokytojams bei vyresniesiems. Jos skirtos padėti atpažinti elektronines patyčias, seksualinį priekabiavimą, netikras el. parduotuves, duomenų vagystes ir kitas internete tykančias grėsmes..
Pranešti apie galimai neteisėtą ar nepilnamečiams žalingą turinį internete galite svetainėje svarusinternetas.lt.