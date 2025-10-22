Rusai propagandiniu vaizdo įrašu atskleidė savo lėktuvų buvimo vietą – dabar nutiko tai, kas ir turėjo nutikti

Ši operacija įvykdyta po kelių mėnesių, per kuriuos Rusijos pajėgos improvizavo naudodamos lengvąsias aviacijos platformas, siekdamos sustabdyti Ukrainos dronų kampaniją. Operacijos vaizdo įrašą galima pamatyti čia.
Neseniai paskelbtame Rusijos propagandiniame vaizdo įraše buvo parodytas vienas iš tokių „Jak-52“ (serijos numeris RA-1874G), ir atvirųjų šaltinių analitikai galėjo identifikuoti jo bazės geografinę padėtį – paaiškėjo, kas tai privatus Korsako oro uostas netoli Priazovskio, maždaug 20 km į pietryčius nuo laikinai okupuoto Melitopolio. Palyginus 2020 m. ir 2025 m. rugpjūčio pabaigos – rugsėjo pradžios palydovinius vaizdus, matyti, kad buvo atnaujintas kilimo ir tūpimo takas bei atlikti nedideli statybos darbai – o tai parodė atnaujintą veiklą šioje vietoje.
„Jak-52“ sistemų sunaikinimas turi tiesioginę taktinę vertę. Atimdamas iš okupantų oro platformas, pritaikytas ilgų nuotolių Ukrainos dronams perimti, Kyjivas sumažina riziką savo smogiamiesiems ištekliams ir padeda išlaikyti tolimųjų smūgių operacijų, nukreiptų prieš vadavietes, logistikos ir pramonės objektus toli už Rusijos sienų, tempą.
Be taktinių padarinių, šis epizodas pabrėžia atvirųjų šaltinių žvalgybos vertę. Rusijos valstybinė žiniasklaida ketino pademonstruoti savo pajėgumus, bet vietoj to nutekino identifikuojančius duomenis, išskirtinę infrastruktūrą, kilimo ir tūpimo tako dangos atnaujinimo laiko žymes ir serijinius numerius, kurie leido analitikams žemėlapiuose pažymėti ir stebėti kylančias grėsmes.
Toks netyčinis informacijos atskleidimas gali suteikti tikslius taikinius Ukrainos specialiųjų operacijų ir žvalgybos tarnyboms.
