Jis užtikrina, kad jų visureigiai yra mažiau pastebimi dronams nei įprasti automobiliai, gali vežti didesnius krovinius nei bagiai, ir teigia, kad šis „technologijos stebuklas“ yra pagamintas tik iš rusiškų komponentų.
E. Sagimbajevas lygina „Plastun-TT“ pajėgumą su rusišku civiliniu lengvuoju komerciniu automobiliu „GAZel“ ir teigia, kad jis turi geresnes visureigio savybes. „Jei mašina įstrigo provėžoje, priekinė ir galinė dalys pasukamos naudojant du galingus hidraulinius cilindrus, atitinkamai priekiniai ir galiniai ratai vienu metu išvažiuoja iš provėžos“, – pasakoja jis.
Nežinoma, kiek tokių transporto priemonių jau buvo pristatyta Rusijos okupacinėms pajėgoms, taip pat nežinomas „Plastun-TT“ gamybos tempas.
„Plastun-TT“ pirmą kartą buvo pristatytas 2024 m. rugpjūtį. Iš tiesų, šis automobilis yra savotiškas rusų civilinio automobilio „Niva“ ir lengvojo komercinio automobilio „GAZel“ hibridas – nes didžioji dalis „Plastun-TT“ komponentų buvo pasiskolinta iš šių automobilių. Tuo metu buvo teigiama, kad „Plastun-TT“ gali pasiekti iki 100 km/h greitį ir vežti iki vienos tonos krovinį – arba 10 žmonių.
„Plastun-TT“ nėra vienintelis šios šeimos automobilis. 2023 m. rugpjūtį bendrovė gavo sutartį dėl lengvai šarvuotų visureigių „Plastun-SN“ tiekimo, o 2023 m. spalį tapo žinoma apie pirmųjų 14 iš 50 užsakytų automobilių tiekimą.
Tų pačių metų lapkritį Ukrainos ginkluotosios pajėgos pirmą kartą sunaikino šį „rusų technologijos stebuklą“ – kuris buvo pristatytas okupacinėms pajėgoms mažiau nei prieš mėnesį, rašo „Defense Express“.
karinė technikaRusijatransporteris
