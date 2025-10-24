Incidentą taip pat patvirtino oficialus „Karinės aviacijos gamyklos Nr. 2“ (Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr 2) Bydgoščiuje pareiškimas:
„Spalio 23 d. Inovroclave įvyko incidentas, kuriame dalyvavo Karinės aviacijos gamyklos Nr. 2 bepilotis orlaivis. Niekas nebuvo sužeistas. „WZL-2“ atstovai nustato įvykio priežastis ir aplinkybes“, – teigiama pranešime.
„Polska Grupa Zbrojeniowa“ pagamintas dronas atliko mokomąjį bandomąjį skrydį.
„Karinė žandarmerija atlieka patikrinimą. Taip pat įmonės viduje vyksta atitinkamos procedūros. Bendradarbiaujame su tarnybomis ir darysime viską, kas įmanoma, kad nustatytume įvykio priežastis“, – pranešė „WZL“.
Preliminariais duomenimis, dronas buvo moderni trumpalaikio žvalgybos sistema, kurią Lenkijos ginkluotosios pajėgos naudoja vietovės stebėjimui ir analizei karo sąlygomis.
Įmonėje „Wojskowe Zakłady Lotnicze Nr. 2“ gaminami įvairūs dronai. Vienu iš geriausių laikomas žvalgybinis dronas „Orlik“, skirtas žvalgybos misijoms 100 km spinduliu.
Be to, bendrovė turi žvalgybinį droną Wizjer. Jis skirtas žvalgybinėms misijoms 30 km spinduliu. Bepilotis pasižymi mažu triukšmo lygiu, sveria 13 kg ir užtikrina trijų valandų stebėjimo laikotarpį.