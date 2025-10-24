Lietuva užveria vartus telefoniniams sukčiams: praneša apie stipriai išaugusius skambučių blokavimo mastus

Vien spalio mėnesį įmonės tinkle fiksuota 1,1 mln. skambučių iš užsienio, iš kurių 282 tūkst. buvo užblokuoti – tai sudaro 26 proc. viso srauto. Toks rodiklis yra didelis šuolis, nes per visą trečiąjį 2025 m. ketvirtį vidutiniškai buvo blokuojama tik apie 5,6 proc. skambučių iš užsienio su galimai suklastotais numeriais.
Tai rodo, kad bandymų skambinti iš suklastotų numerių vis dar daug, tačiau apsaugos priemonės tampa veiksmingesnės. Lyginant su ankstesniu mėnesiu, po šios naujovės įvedimo, kai operatoriai pradėjo dalintis informacija, apgaulingų skambučių skaičius iš užsienio šiek tiek krito.
„Mobiliojo ryšio operatoriai turi būti ne tik vienu, bet keliais žingsniais priekyje už sukčius. Mūsų tikslas – sustabdyti apgavikus dar prieš jiems pasiekiant žmones. Kibernetiniai nusikaltėliai nuolat keičia taktikas, todėl ir mūsų gynyba turi būti dinamiška – pagrįsta duomenų mainais, dirbtiniu intelektu ir partneryste tarp operatorių. Kuo greičiau pasidalijame informacija, tuo mažiau šansų lieka sukčiams. Šiandien jau kalbame ne apie pavienius atvejus, o apie visos šalies mastu veikiančią apsaugos sistemą“, – teigia V. Bučinskas.
Pasak bendrovės Verslo užtikrinimo, atsparumo ir tvarumo vadovo, viena dažniausių sukčiavimo taktikų yra skambinimas iš suklastotų lietuviškų numerių, pavyzdžiui, apsimetant kito operatoriaus klientu. Dėl to tampa sudėtinga nustatyti, ar numeris yra tikras ir priklauso realiam vartotojui, ar juo piktnaudžiauja apgavikai.
Dabar, „Telia“ ir „Bitė“ pradėjo aktyviai dalintis duomenimis, operatoriai jau gali tiksliai patikrinti numerio statusą. Tai leidžia efektyviai blokuoti sukčių skambučius, net jei jie bando prisidengti suklastotais numeriais iš kitų tinklų. Šis svarbus pokytis įgyvendinamas padedant Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybai (RRT).
Sukčiai nesnaudžia, bet technologijos greitesnės
Per pirmuosius devynis 2025 metų mėnesius bendrovė iš viso blokavo daugiau nei 7,24 mln. kenkėjiškų skambučių. Daugiausia, virš 3,7 mln., blokuota skambučių iš užsienio su galimai suklastotais lietuviškais numeriais. Antrąjį ketvirtį blokuojamų skambučių iš užsienio dalis pasiekė piką ir sudarė 10,43 proc. visų tarptautinių skambučių palyginus su 6,7 proc. pirmąjį ketvirtį.
Mobiliojo ryšio operatoriai aktyviai blokuoja ir SMS žinutes su kenkėjiškomis nuorodomis Per tą patį laikotarpį bendrovė blokavo daugiau nei 36,5 tūkst. sukčiavimo SMS žinučių. Sukčiai siuntinėja jas tikėdamiesi, kad paspausite ant „fišingo“ nuorodos. Šios nuorodos veda į netikrus bankų ar siuntų tarnybų puslapius, kur sukčiai bando išvilioti žmonių prisijungimus, slaptažodžius ar elektroninės bankininkystės duomenis. Operatoriai tokias žinutes gaudo specialiais filtrais: jie tikrina, ar siuntėjas nėra apsimetėlis, ar nuoroda neveda į žinomą sukčių svetainę ir ar žinutėje nėra tipiškų sukčiavimui skirtuose SMS naudojamų frazių, pavyzdžiui, „jūsų paskyra blokuota“ ar „laukia siuntinys“.
Katės ir pelės žaidimas
Šiandieninė kova su telefoniniais sukčiais primena nuolatines katės ir pelės gaudynes. Abi pusės tobulėja. Kaip pabrėžia „Telia“ atstovas, anksčiau naudotų pažangių automatių blokavimo sistemų nebepakanka. Sukčiai dabar pasitelkia dirbtinį intelektą ir kitas technologijas, kad jų apgaulės būtų ne tik sudėtingesnės, bet ir labiau personalizuotos, galėtų su mažiau pastangų pasiekti vis didesnes žmonių mases.
„Galutinis saugumo filtras visada yra žmogus. Technologijos gali sustabdyti milijonus akivaizdžių bandymų apgauti žmones, tačiau tik budrus ir kritiškai mąstantis klientas gali atpažinti tą vieną, ypač gudriai parengtą apgaulę, kuri prasprūs pro techninius filtrus. Jau dabar dedame dideles pastangas užtikrinti klientų saugumą, tačiau nauji mechanizmai suteikia dar daugiau galimybių efektyviau atpažinti įtartinus skambučius. Kadaise pirmieji įdiegėme automatinį sukčių blokavimą, tačiau nusikaltėliai tapo gudresni, todėl dabar vienų pastangų neužtenka – svarbiausia yra visiems operatoriams dalintis informacija tarpusavyje“, – sako V. Bučinskas.
Nors šiuo metu du šalies operatoriai jau aktyviai keičiasi informacija, visiškai sklandūs mainai bus pasiekti tik tada, kai prie šios vieningos kovos prisijungs ir trečiasis rinkos dalyvis.