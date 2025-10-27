Kiek dar „gūglinsim“? Ekspertas paaiškino, kaip dirbtinis intelektas keičia informacijos paieškos įpročius

„Vartotojams nebereikia gaišti daugybės laiko, kad rastų tai, ko ieško apie juos dominančius verslus, prekes ir kitus dalykus. Gerokai prasiplėtė ir galimų atsakymų spektras: dabar lengvai prieinama išsami informacija apie net ir nišines, siauras temas. Kartu stiprėja ir pasitikėjimas paieškos rezultatais, nes tai nebėra tik vieno žmogaus ar puslapio nuomonė. Gautas atsakymas yra tarsi išgrynintas, daugybės šaltinių apibendrinimas, paverstas aiškia ir lengvai suprantama išvada, ir tai padaryta su DI pagalba“, – sako įmonės DI paieškos ir optimizavimo paieškos sistemoms (angl. search engine optimisation, SEO) vadovas Donatas Šadbaras.
Optimizuoti paiešką pasitelkus DI – įmanoma, bet reikės pasistengti
Vienas esminių tikslų, kurių verslai siekia investuodami į SEO, yra didinti jų internetinių puslapių matomumą paieškos sistemose. Ieškantiems sprendimų, kaip „įdarbinti“ DI ir optimizuoti savo internetinius puslapius, D. Šadbaras rekomenduoja pasitelkti DI „gilaus mąstymo“ funkciją.
„Įjungus šią funkciją ir jos taikomą filtrą, reikėtų pabandyti įvesti raktinius žodžius, kurie yra aktualūs jūsų industrijai ar verslui, bet be didesnių patikslinimų. Įvertinkite, kokius žingsnius ruošdamas atsakymą DI įrankis atlieka, kokių frazių ieško. Tie veiksmai yra jūsų galimybė optimizuoti turinį būtent pagal jums idealaus kliento profilį“, – sako technologijų ekspertas.
Specialistas taip pat pataria identifikuoti puslapius, kurie cituojami atsakymuose, kai užduodami klausimai, susiję su įmonės prekės ženklu. „Privaloma užmegzti ryšį su tais puslapiais ir savo prekės ženklą pateikti kuo pozityviau. Jeigu tai yra sąrašas, kuriame išvardyti visi prekių ženklai, jūsiškis turėtų būti paminėtas pirmas.“
Galiausiai, kol naudojamasi visomis DI įrankių galimybėmis, jis pataria nepamiršti ir jau turimų kanalų, kurie, jau pasitelkus DI, gali atnešti dar daugiau naudos.
„Raginčiau ne tik kontroliuoti naratyvą socialinėje erdvėje, forumuose ar panašiose vietose, bet ir sindikuoti turinį per visas platformas, kurias valdote. Jeigu savo tinklaraštyje kuriate išsamų ir detalų turinį idealiam klientui, nepamirškite to turinio ta pačia arba kita forma pritaikyti ir kitose savo platformose: „LinkedIn“, „YouTube“, „Facebook“ ir kt.“, – tvirtina D. Šadbaras.
Verslai ieško sprendimų, kaip prisitaikyti prie DI
Technologijų ekspertas pabrėžia, kad vis daugiau verslų ieško būdų, kaip savo internetinius puslapius optimizuoti, pritaikant juos DI paieškai. Anot jo, tam yra bent kelios priežastys.
„Viena jų – vadinamasis FOMO (angl. fear of missing out) veiksnys: technologija, kuri gali pralenkti net paties interneto sukūrimą, yra trikdanti. Kitas veiksnys – naujas, iki tol neregėtas vartotojų įgijimo kanalas, kurio iki šiol įmonės neturėjo ir kuris veikia prie įprastų vartotojų pritraukimo kanalų. Jau dabar nemaža dalis žmonių savo sprendimus grindžia naudodamiesi „ChatGPT“ ar kitais DI įrankiais, ir ateityje ši dalis – tik didės. Vertinant ilguoju laikotarpiu, tai apskritai gali tapti vieninteliu, dominuojančiu vartotojų įgijimo šaltiniu“, – teigia D. Šadbaras.
Jis pastebi, kad dauguma verslų užduoda panašius klausimus, kaip ir įprasti vartotojai. „Jie bando suprasti, kur yra rekomenduojami jie, o kur – konkurentai. Verslai vertina šaltinius, kuriais DI rėmėsi pateikdamas atsakymą. Turint šiuos šaltinius ir proaktyviai su jais dirbant, galima netgi paveikti pačius paieškos rezultatus.“
D. Šadbaras atkreipia dėmesį ir į tai, kad verslams vertėtų rinktis tuos kanalus, kuriuose patys vartotojai užduoda klausimus bei inicijuoja diskusijas, pavyzdžiui, „Reddit“, „Quora“ ir kt. Jo teigimu, tai – vienas veiksmingiausių būdų padėti klientams ar eiliniams vartotojams rasti atsakymus į juos dominančius klausimus apie paslaugas ar verslo nišą.
„Tampa aišku, kad DI įsigalėjimas keičia informacijos paieškos įpročius. Vis dėlto, daugeliui įprastas „gūglinimas“ dar tikrai niekur nedings. Įvertinus infrastruktūros, technologinius, talento ir kitus pranašumus, kuriuos turi „Google“, bendrovė vis dar išlieka tarp nedidelės grupės įmonių, galinčių tikėtis laimėti iš DI įsigalėjimo. Tačiau artimiausi metai bus lemiami sprendžiant, kas sugebės kapitalizuotis iš vartotojų, o kas liks užribyje“, – tikina D. Šadbaras.