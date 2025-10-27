Programišiai grasina išviešinti pagrobtus Švedijos elektros paskirstymo bendrovės duomenis

Apie ataką buvo pranešta šeštadienio vakare, o grupė, kuri teigia esanti atsakinga už įsilaužimą, tvirtina įgijusi 280 gigabaitų duomenų.
„Svenska kraftnät“ patvirtino, kad tapo duomenų pažeidimo auka.
„Dabar bandome išsiaiškinti, kokia informacija buvo pagrobta ir kaip tai gali mums pakenkti. Nematome jokių požymių, kad tai turėtų įtakos elektros energijos sistemai“, – spaudos pranešime teigia „Svenska kraftnät“ informacijos saugumo vadovas Cemas Göcgörenas.
Valstybinė įmonė „Svenska kraftnät“ yra atsakinga už elektros tinklo veikimą ir užtikrina, kad elektros energijos sistema veiktų krizės, karo ar kitų rimtų sutrikimų metu.
Apie ataką pranešta policijai, į tyrimą įtraukta Švedijos civilinės saugos agentūra (MSB).
Programišių grupė „Everest“ savo tamsiojo interneto svetainėje paskelbė, kad šeštadienio vakarą ketina paskelbti iš „Svenska kraftnät“ pavogtus duomenis, jei agentūra nesilaikys jų nurodymų. Neaišku, kokie tai duomenys.
Grupė anksčiau yra užpuolusi ir bandžiusi šantažuoti daugybę įmonių ir institucijų įvairiose pasaulio vietose. Be kita ko, jie specializuojasi duomenų bazių, įskaitant klientų ir darbuotojų registrus, vagystėse, rašo „Sweden Herald“.
