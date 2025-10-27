V. Putinas jau pasigyrė „skraidančiu Černobyliu“: kas per raketa yra rusų „Burevestnik“

Apie tai praneša „RBC-Ukraina“, remdamasi „Defense Express“.
Pasak Rusijos generalinio štabo vado Valerijaus Gerasimovo, bandymai vyko spalio 21 d.: skrydis truko 15 valandų, raketa nuskriejo 14 tūkst. km vidutiniu 933 km/h greičiu.
Nepriklausomų šių duomenų patvirtinimų nėra – tik Rusijos pareigūnų ir propagandistų pareiškimai, pastebi „RBC-Ukraina“. Žinoma, kad pasirengimas „Burevestnik“ bandymams buvo užfiksuotas dar šių metų rugpjūtį.
Ilgalaikis Kremliaus projektas
Rusijos kruizinė raketa „9M730 Burevestnik“, kurią Kremlius pristato kaip „neriboto nuotolio ginklą“, iš tiesų yra ilgalaikis projektas. Jos kūrimas trunka jau beveik ketvirtį amžiaus. Darbas prie jos, dalyvaujant inžineriniam biurui „Novator“, prasidėjo dar 2001 m. gruodį, o pirmą kartą oficialiai apie projektą buvo paskelbta tik 2018 m.
Vakarų tyrėjų duomenimis, Rusija atliko keliasdešimt „Burevestnik“ bandymų, tačiau sėkmingais laikomi ne daugiau kaip vienas ar du. Garsiausias incidentas įvyko 2019 m. rugpjūčio 8 d. poligone Archangelsko srityje – tada sprogo eksperimentinis raketos su branduoliniu varikliu prototipas. Per incidentą žuvo penki Rusijos mokslininkai, o 30 km spinduliu nuo įvykio vietos buvo užfiksuoti trumpalaikiai radiacijos lygio šuoliai.
„Burevestnik“ pozicionuojamas kaip tarpžemyninė kruizinė raketa, turinti globalų nuotolį. Kremlius ją vadina „neriboto nuotolio raketa“, turėdamas omenyje, kad ji tariamai gali pataikyti į taikinius bet kurioje pasaulio vietoje. Pagrindinis projekto bruožas – branduolinis variklis, kuris įkaitina orą iki itin aukštos temperatūros, kad sukurtų reaktyvinę trauką. Paleidimui naudojamas klasikinė kieto kuro pakopa.
„Burevesnik“ charakteristikos
Kitos charakteristikos lieka slaptos. Žinoma tik tai, kad raketos fiuzeliažo ilgis siekia 12 metrų (apie 9 metrus po pirmos pakopos atskyrimo), o greitis – nuo 850 iki 1300 km/h. Tokie rodikliai rodo, kad Rusijos propagandos teiginiai apie „neįmanomą perėmimą“ yra perdėti – nors aukštas manevringumo lygis iš tiesų apsunkina jos sunaikinimą.
Kitas pavojus yra tai, kad, pasak Rusijos, „Burevestnik“ gali būti ore „mėnesius“ – o tai kelia netikėtų smūgių riziką. Bet tuo pačiu metu ilgas skrydis daro ją pažeidžiamą naikintuvais.
Šiuo metu „9M730 Burevestnik“ nėra įtraukta į Rusijos kariuomenės ginkluotę. Pagal viešai prieinamus duomenis, Kremlius planuoja ją įtraukti į kovinę tarnybą ne anksčiau kaip 2027 m.
Palyginimas su Černobylio avarija
Remiantis Rusijos žiniasklaidos duomenimis, Rusijos direktoriaus pasiuntinys Kirilas Dmitrijevas teigia, kad Rusija informavo kolegas iš JAV apie sėkmingus „Burevestnik“ bandymus su branduoline įranga.
Tuo pačiu metu verta prisiminti, kad dar 2020 m. JAV specialusis pasiuntinys ginklų kontrolės klausimais Marshallas Billingslea palygino rusišką „Burevestnik“ su Černobylio avarija.
„Manome, kad tokios ginkluotės apskritai neturėtų būti. Kam reikalinga kruizinė raketa su branduoliniu varikliu? Tai ne kas kita, kaip skraidantis Černobylis“, – pareiškė jis.
M. Billingsley taip pat pavadino tokias raketas „Paskutinio teismo dienų sistemomis“ – dėl radioaktyviųjų išmetamųjų teršalų, kuriuos jos gali sukurti skrydžio metu.