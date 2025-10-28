Balionai danguje, atsakomybė ant žemės – kodėl operatoriai neblokuoja ryšio?

„Skaudžiausia tai, kad bandydami sustabdyti vieną įtariamą pažeidėją, mes neišvengiamai pakenktume tūkstančiams niekuo dėtų žmonių. Įrenginys operatoriui matomas tik kaip veikiantis plačiame „picos trikampio formos“ 5–15 kilometrų ilgio plote ir nėra galimybės nustatyti, ar jis juda danguje, ar guli ant žemės. O juk tokioje teritorijoje vienu metu gali būti tūkstančiai paprastų vartotojų su telefonais ir įvairiausių daiktų interneto įrenginių, naudojančių lygiai tokias pačias korteles. Jei išjungtume ryšį visame plote, galbūt kažkas ten negalėtų išsikviesti pagalbos, nesulauktų svarbaus skambučio. Mes saugome savo vartotojus, todėl negalime vienašališkai imtis veiksmų, kurie paliktų tūkstančius klientų be ryšio“, – paaiškina T. Grinevičius.
Tinklo architektas detalizuoja, kad kontrabandai naudojamas oro balionas veikia gana paprastu principu. Prie baliono pritvirtinamas krovinys, pavyzdžiui, cigarečių ryšulys, kuriame įmontuotas GPS sekiklis. Šis sekiklis turi SIM kortelę ir modemą, kurie leidžia jam prisijungti prie vieno iš mobiliojo ryšio operatorių tinklo. Per šį tinklą sekiklis perduoda savo GPS koordinates nusikaltėliams, kurie stebi balionus. Gavę koordinates, jie gali surasti nusileidusio baliono vietą ir pasiimti krovinį, o patį balioną ir įrangą jie tiesiog išmeta.
„Kontrabandininkai gali naudoti bet kokias SIM korteles, su kuriomis veikia tarptinklinio ryšio (angl. roaming) paslauga. Tai reiškia, kad kortelės gali būti ir baltarusiškos, vengriškos, lietuviškos – bet kokios. Operatorius fiksuoja kortelių judėjimą pagal kintantį prisijungimą prie vis kitų bazinių stočių, tačiau jų per dieną prie tinklo jungiasi milijonai naudotojų“, – patikslina T. Grinevičius.
Nors iš pažiūros atrodo paprasta tiesiog išjungti šias SIM korteles, mobiliojo ryšio operatoriams identifikuoti konkrečią nelegaliai veiklai naudojamą kortelę tarp milijonų kitų yra praktiškai neįmanoma. Jei operatoriai masiškai, net ir laikinai, blokuotų ryšį teritorijoje, kur galimai skrenda balionai, tai nebūtų proporcinga ir efektyvi priemonė ir sukeltų dar daugiau žalos visuomenei.
Ką daro operatoriai?
Lietuvos mobiliojo ryšio operatoriai dalyvauja procesuose, kurie skirti užtikrinti kiek galima didesnį vartotojų saugumą, aktyviai bendradarbiauja su teisėsaugos institucijomis ir RRT stabdant neteisėtas veikas. Pavyzdžiui, būtent operatorių, institucijų ir Interpolo bendrų pastangų dėka anksčiau šiemet buvo sėkmingai išardyti vadinamieji sukčiavimo įrangos spiečiai.
Be to, reaguodami į telefoninio sukčiavimo bangą, operatoriai, koordinuojant RRT, jau diegia naujas papildomas priemones, kad panaikintų neteisėtą lietuviškų numerių naudojimą sukčiavmui ir lengviau atpažintų sukčių skambučius. Kiekvieną mėnesį operatoriai blokuoja milijonus apgaulingų skambučių iš užsienio, ypač kai sukčiai bando suklastoti lietuviškus numerius. Vien spalio mėnesį „Telia“ užblokavo daugiau nei 0,5 mln. apgaulingų skambučių, o tai yra maždaug kas ketvirtas skambutis ateinantis iš užsienio.
Be šių aktyvių veiksmų, operatoriai imasi ir prevencinių priemonių ateičiai. Viena svarbiausių – nuo 2025 m. įsigaliojusi privaloma naujų išankstinio apmokėjimo SIM kortelių registracija. Ši priemonė atima iš nusikaltėlių pagrindinį įrankį – anonimiškumą, kurį jie naudodavo sukčiavimui ir kontrabandai.
„Pastaraisiais metais operatoriai pečius suremia kartu. Kai kiekviena kortelė yra susieta su konkrečiu asmeniu, teisėsaugai tampa daug lengviau atsekti ir identifikuoti tuos, ryšio paslaugas naudoja neteisėtai veiklai. Tai sukuria nepalankią aplinką piktavaliams ir didina bendrą visų saugumą Lietuvoje“, – paaiškina bendrovės tinklo architektas.