Estijos savivaldos rinkimuose pirmą kartą balsuoti internetu buvo galima ir su „Smart-ID“

Sprendimą įtraukti „Smart-ID“ į e. balsavimo sistemą Estijos rinkimų komitetas priėmė dar šių metų sausį. Šiuose rinkimuose užfiksuotas vienas didžiausių rinkėjų aktyvumo rodiklių Estijos savivaldos rinkimuose – iš viso balsavo 59,2 proc. arba per 270 tūkst. balsavimo teisę turinčių piliečių. Daugiau nei pusė – 147 225 rinkėjai – tapatybės patvirtinimui pasinaudojo „Smart-ID“. ID kortelę autentifikavimui rinkosi kiek daugiau nei kas trečias estas (71 352 tūkst.), „Mobile-ID“ – beveik 20 proc. (53 629 tūkst.) gyventojų.
Anot „Smart-ID“ programėlę sukūrusios bendrovės „SK ID Solutions“ vadovo Kalev Pihl, Estija – pavyzdys, kad saugus balsavimas internetu yra įmanomas. Šią patirtį gali pritaikyti ir kitos šalys, tarp jų ir Lietuva.
„Balsavimas internetu – veikiančios e. tapatybės ekosistemos demokratinėje valstybėje pavyzdys. Tam reikalinga patikima infrastruktūra. Estijos patirtis rodo, jog šiuo metu rinkoje esantys įrankiai gali sėkmingai užtikrinti saugų balsavimo internetu procesą. Lietuvoje, kaip ir kitose Baltijos bei Šiaurės šalyse, gyventojai taip pat naudoja aukščiausius ES saugumo standartus atitinkančias priemones, tad galimybių internetinį balsavimą paversti realybe yra. Mes esame pasiruošę padėti tai įgyvendinti technologiškai, tam tereikia politinės valios ir piliečių pasitikėjimo“, – sako K. Pihl.
Estai balsuoti internetu šalies rinkimuose gali jau du dešimtmečius. 2023 m. Estijos parlamento rinkimų metu buvo pasiektas naujas aktyvumo rekordas, o pirmą kartą daugiau nei pusė visų balsų buvo atiduota internetu.