Rusijos karo mašinos reklama atskleidė jos didelį trūkumą – šaiposi patys rusai

Reklaminis vaizdo įrašas, skirtas parodyti platformos ugnies galią, vietoj to vėl sukėlė kontroversijas, kai žiūrovai pastebėjo matomą dviejų 30 mm automatinių pabūklų „2A42“ vibraciją šaudymo metu – o tai sukėlė klausimų apie tikslumą ir stabilizavimą.
„Terminator“, sukurtas tankų paramai miesto ir artimoje kovoje, automatinio šaudymo metu buvo matomas smarkiai drebantis – o tai rodo sunkumus išlaikant tikslumą. Vaizdo įrašas plačiai paplito Rusijos socialinėje žiniasklaidoje, kur gynybos stebėtojai ir karo istorikai išjuokė tai, ką jie apibūdino kaip „kinematografinį, o ne kovinį“ vaizdo įrašo pobūdį.
„Ši mašina gąsdina priešą drebančiais pabūklais ir pompastiškomis, beprasmėmis frazėmis. „BMPT“ jau daugiau nei metus nenaudojama kovose. Matyt, kaip ir vienintelis „T-72B3M“ su aktyviąja apsaugos sistema „Arena“, dabar ji naudojama filmų kūrimui. Trūksta papildomos pabūklo vamzdžio atramos – dangtis yra grynai dekoratyvinis“, – rašė tankų ekspertas Andrej Tarasenko.
Jis anksčiau yra pažymėjęs, kad dabartinis BMPT ginkluotės dizainas atspindi estetinį, o ne taktinį prioritetą. „Iš pradžių „BMPT“ buvo planuojamas su vienu pabūklu, vienu stabilizuotu automatiniu granatsvaidžiu ir keturiomis „Kornet“ raketomis. Tačiau tai atrodė silpna – panašu į „BMP-2“. Todėl jie pridėjo antrą pabūklą, kad išvaizda būtų bauginanti, atsisakydami stabilizuoto granatsvaidžio ir „Kornet“ raketų“, – sakė jis.
„Terminator“ kūrimas prasidėjo 2000-ųjų pradžioje, siekiant sukurti specializuotą mašiną, skirtą tankams apsaugoti didelio pavojaus aplinkose. Dvigubi 30 mm pabūklai, du „Ataka“ prieštankiniai raketų paleidėjai ir kulkosvaidis turėjo sujungti pėstininkų kovos mašinos mobilumą su tanko ugnies galia. Tačiau pažangios ugnies stabilizavimo sistemos nebuvimas buvo nuolatinis trūkumas, kuris menkino mašinos, kaip tikslios ugnies paramos sistemos, vaidmenį.
Pasak UVZ, „BMPT“ pasižymi visapusiška apsauga, pažangiomis ugnies valdymo sistemomis ir dideliu taikinių aptikimo pajėgumu. Kompanija teigia, kad jis yra sukurtas kovoti su keliais priešų tipais vienu metu, įskaitant pėstininkus su prieštankiniais ginklais ir lengvai šarvuotomis transporto priemonėmis.
Nepaisant šių teiginių, Rusijos kariuomenė Ukrainoje naudojo tik ribotą šių mašinų skaičių. Rusijos dalinių ataskaitos rodo skepticizmą dėl „BMPT“ tikrosios vertės mūšio lauke, nurodant, kad jos negali pasiekti žymiai geresnių rezultatų nei esami tankai ar pėstininkų kovos mašinos, rašo „Defence Blog“.
Ukrainos pajėgos per kovines operacijas sunaikino keletą „BMPT“. Atvirųjų šaltinių žvalgybos grupės „Oryx“ surinkti duomenys rodo, kad nuo 2022 m. vasario pradžios, kai Rusija pradėjo pilno masto invaziją į Ukrainą, ji prarado mažiausiai tris „Terminator“. Pranešama, kad į frontą buvo dislokuota mažiau nei du tuzinai vienetų.
„BMPT“ ribotas naudojimas mūšio lauke gali atspindėti gilesnes Rusijos vadovybei kylančias abejones dėl jos taktinio naudingumo. Nors ši mašina yra sunkiai šarvuota, ji turi tiek tankų, tiek lengvesnių transporto priemonių trūkumų – jai trūksta tanko sunkiosios ginkluotės ir pėstininkų mašinos lankstumo.
Analitikai pažymi, kad jo ginklų sistemos, sumontuotos ant atviro bokštelio, lieka pažeidžiamos šiuolaikiniais dronais ir tiksliai nukreiptais ginklais. Šiuolaikiniame kare, kur reakcijos laikas ir tikslumas lemia išlikimą, „BMPT“ vibracijos ir stabilizavimo problemos pastato ją į nepalankią padėtį.
UVZ paskelbtas vaizdo įrašas tikriausiai buvo skirtas patvirtinti mašinos vaidmenį vykstančiose modernizacijos programose. Tačiau jis tik pabrėžė platesnius technologinius ir koncepcinius iššūkius, su kuriais susiduria Rusijos sausumos pajėgos, kurių aukšto profilio sistemos dažnai nepatenkina realių kovos sąlygų, rašo „Defence Blog“.
Kaip vienas stebėtojas parašė atsakydamas į vaizdo įrašą – „Terminator“ atrodo galinga, bet ji sukurta paradams ir propagandai, o ne mūšio laukui.“
karinė technikašarvuotisRusija
