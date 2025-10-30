Pritarė KAM siūlymams dėl karo prievolės ir alternatyviosios krašto apsaugos tarnybos: darbdaviams mažinama biurokratinė našta

Pagal naująją tvarką darbdaviams, siekiantiems gauti subsidiją darbo užmokesčiui, nebereikėtų teikti pažymų dėl darbo užmokesčio dydžio ir faktiškai išdirbto laiko. Subsidijos už įdarbintus arba į darbą sugrįžusius PPKT atlikusius karo prievolininkus būtų skiriamos tokio dydžio, kokios yra darbdavio apskaičiuotos draudžiamosios pajamos, nuo kurių Valstybinio socialinio draudimo įstatymo nustatyta tvarka apskaičiuotos ir privalo būti įmokėtos valstybinio socialinio draudimo įmokos, kurios įrašytos Lietuvos Respublikos apdraustųjų valstybiniu socialiniu draudimu ir valstybinio socialinio draudimo išmokų gavėjų registre. Subsidijos mokėjimo trukmė būtų nustatoma proporcingai ištarnautam laikui.
Be to, pakeitimuose nustatoma, kad už negrįžusius į darbą karo prievolininkus darbdaviams būtų mokama vienkartinė Vyriausybės patvirtintos 1 MMA dydžio subsidija.
KAM siūlymuose taip pat siekiama aiškiau reglamentuoti alternatyviąją krašto apsaugos tarnybą (AKAT). Ją atliekantiems jaunuoliams būtų taikomi tie patys teisės aktai, kurie reglamentuoja darbuotojams taikomus reikalavimus (saugos ir sveikatos reikalavimus, nelaimingų atsitikimų darbe ir profesinių ligų tyrimo tvarką, privalomus įdarbinamų asmenų ir darbuotojų sveikatos patikrinimus ir kt.). Be to, siūloma nustatyti, kad už AKAT prievolininkų sveikatos patikrinimą būtų apmokama šią tarnybą administruojančios institucijos nustatyta tvarka iš jai šiam tikslui skirtų KAM asignavimų, jeigu nebūtų apmokama iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų.
Naujas etapas Lietuvos kariuomenėje – nuo kitų metų
Praėjusiais metais buvo priimta Karo prievolės įstatymo redakcija kartu su šaukimo reforma. Ji įsigalios ir šaukimas nauja tvarka bus vykdomas nuo 2026 m. sausio 1 dienos.
Pagal naująją tvarką, tarnauti bus šaukiami mokyklą baigę ir 18 metų sulaukę jaunuoliai, o savanoriškai tarnybą bus galima atlikti nuo 18-os iki 39 metų. Karo prievolininkų tarnyba ir toliau truks 9 mėnesius, o tarnyba aktyviajame rezerve vietoje dabartinių 10 metų bus prailginta iki 15-os.
Skaičiuojama, kad nuo 2026 m. privalomąją pradinę karo tarnybą Lietuvoje kasmet atliks apie 5 tūkst. jaunuolių, o aktyvaus rezervo karių skaičius iki 2030-ųjų pasieks 47 tūkst. žmonių.
Piliečiai, kurie dėl religinių ar pacifistinių įsitikinimų negali vykdyti karo tarnybos, galės atlikti AKAT. Ji bus atliekama valstybės ar savivaldybių institucijose ar įstaigose, taip pat viešosios naudos nevyriausybinėse organizacijose, kurios veikia asmenų su negalia apsaugos, socialinės atskirties mažinimo, švietimo ir kultūros skatinimo, humanitarinės pagalbos teikimo, sveikatos apsaugos, pilietinio ugdymo srityse, dirbant visuomenei naudingą darbą, nesusijusį su ginklo, specialiųjų priemonių ir prievartos naudojimu. AKAT trukmė – 12 mėnesių.