Laiko persukimas ir jo kaina: kaip viena papildoma miego valanda paveikia mūsų savijautą ir kaip to išvengti?

Spalio pabaigoje persukdami laikrodžio rodyklę valanda atgal, pagalvojame, kad tai tik į naudą – juk pavyks pamiegoti ilgiau. Tačiau iš tiesų susiduriama su problema – persukant laiką, paveikiamas žmogaus cirkadinis ritmas. Vidiniu kūno laikrodžiu dar vadinamas procesas diktuoja, kada turėtume būti budrūs, o kada mieguisti, o tai veikia ir kitus svarbius procesus, tokius kaip reakcijos laikas, virškinimas ir medžiagų apykaita.
Sutrikdžius cirkadinį ritmą, dažnai jaučiame nuovargį, padidėja įvairių sveikatos problemų rizika. Tyrimai rodo, kad pereinant į žiemos ir vasaros laiką, išauga širdies smūgių skaičius, o vidinio kūno laikrodžio išbalansavimas gali ilgam paveikti miego kokybę: mums sunkiau užmigti vakare ir prabundame naktį.
Pereinant į vasaros laiką, miego efektyvumas sumažėja maždaug dešimtadaliu. Beje, prisitaikyti reikia maždaug 2–3 savaičių, o kas trečias prisipažįsta naktį dėl streso neišmiegantis net 6 valandų.
„Panašias išvadas galima daryti ir iš mūsų įmonės duomenų – matome, kad laiko persukimas sukelia net kelias savaites trunkančius miego ritmo sutrikimus, dėl kurių labiausiai kenčia jaunesnio amžiaus asmenys. Kita vertus, cirkadinio ritmo pokyčiai turi įtakos visų amžiaus grupių žmonėms ir jų galimybėms atgauti jėgas. Tai suprasdami, veiksmų imasi ir technologijų kūrėjai, integruodami vis pažangesnes miego matavimo funkcijas išmaniuosiuose laikrodžiuose ir kituose įrenginiuose. Tai leidžia geriau suprasti savo organizmą, lengviau prisitaikyti prie laiko pokyčių ir, galiausiai, jaustis geriau“, – akcentuoja „Samsung Electroncis Baltics“ mokymų vadovė Justina Mačiūnienė.
Rekomenduoja, kada keliauti į lovą
Kone patogiausiai pažinti savo kūną ir prisitaikyti prie laiko persukimo leidžia išmanieji laikrodžiai. Pavyzdžiui, tokiuose laikrodžiuose, kaip „Galaxy Watch8“, jau įmontuoti ne tik elektriniai ir optiniai širdies jutikliai, bet ir atmosferos slėgį matuojantis barometras, infraraudonųjų spindulių temperatūros ir aplinkos šviesos jutikliai. Jie ir programinė įranga leidžia imtis realių veiksmų, kurie padeda prisitaikyti prie pokyčių ir dieną pradėti su didesne energijos atsarga.
„Vienas svarbiausių išmaniojo laikrodžio funkcionalumų – miego sekimas ir balas, kurį sudaro miego ir budrumo laikai, miego ciklo, fizinio bei protinio atsistatymo įvertinimas. Remiantis miego trukme, kokybe ir vartotojo cirkadiniu ritmu, gaunami patarimai dėl miego trukmės ir laiko, kada jau reikėtų ruoštis miegui. Visgi, vien tik sekti rezultatus dažniausiai nepakanka,“ – teigia ekspertė.
„Geriau prisitaikyti prie laiko persukimo bei cirkadinio ritmo pokyčių padeda bandymai užmigti bent 15–20 minučių anksčiau, ilgesnis pasimėgavimas rytine saule, aktyvesnis gyvenimo ritmas ir saikingas kofeino vartojimas. Taip pat, verta pasistengti sukurti kuo geresnę miego aplinką, kurią lemia aplinkos temperatūra, drėgmė, apšvietimas ir daug kitų kriterijų“, – akcentuoja bendrovės atstovė.