Rusiškos specialiosios pajėgos pastebėtos naudojant „parketinį“ šarvuotą automobilį

Mašina, kuri, kaip manoma, priklauso „Rosgvardijos“ specialiųjų operacijų būriui „Bulat“, buvo nufotografuota Maskvos srityje. Mašinos nuotrauką paskelbė vienas iš Rusijos propagandinių „Telegram“ kanalų.
Šarvuotoji mašina „Cobra-LAMV“ naudoja „Toyota Land Cruiser 200“ važiuoklę. Žinomi du kėbulo variantai – trijų ir penkių durų. „Tačiau nuotrauka padaryta tokiu kampu, kad neaišku, kuris tai variantas“, – pažymi karo istorikas ir istorijos mokslų daktaras Andrijus Harukas.
Pasak jo, tai tipinis policijos „parketinis“ šarvuotas automobilis su ribotu pravažumu už kietų dangų kelių ribų. „Cobra-LAMV“ sveria 5,7 tonos ir talpina 6–7 žmones, įskaitant vairuotoją.
Anksčiau „Rosgvardijos“ padaliniai taip pat užfiksuoti naudojant „Streit Group“ gamybos šarvuotus automobilius „Spartan-SUT“. Kaip tiksliai ši technika pateko į Rusiją, nežinoma.
Keletas šios kompanijos pagamintų šarvuotų automobilių modelių – tarp jų „Spartan“, „Cobra“ ir „Cougar“ – naudojami ir Ukrainos gynybos pajėgose, nors jie jau beveik visiškai išstumti vietinės ir vakarietiškos gamybos produktais, rašo „Militarnyj“
