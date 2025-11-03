„Bitė“ išjungia 3G ryšį Panevėžio ir Utenos apskrityse

„Senosios 3G ryšio technologijos išjungimas Lietuvoje artėja prie pabaigos – išjungus 3G Panevėžio ir Utenos apskrityse, liks tik didžiausias – Vilniaus regionas“, – pranešime teigia „Bitė Lietuva“ generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Skelbiama, kad Panevėžio ir Utenos apskrityse 3G ryšys bus išjungtas daugiau nei 150 ryšio bokštų.
Bendrovė nurodo, kad iššūkių gali kilti turintiems senus telefonus ar daugiau nei 10 metų senumo SIM korteles, dėl to tokiems vartotojams būtina atsinaujinti korteles, norint toliau naudotis 4G ir 5G ryšiu.
Kaip skelbta anksčiau, „Bitė“ šiemet 3G ryšio technologiją jau išjungė Klaipėdos, Šiaulių, Tauragės, Telšių, Alytaus, Kauno ir Marijampolės apskrityse.
Visoje Lietuvoje bendrovė senąjį ryšį išjungs iki šių metų gruodžio 1 d.
