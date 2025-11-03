Konferencija
Lapkričio 26 d.
Regėjimo negalią turintiems keleiviams – programėlė „Transporto balsas“

2025 m. lapkričio 3 d. 13:48
Panevėžyje viešuoju transportu besinaudojantys gyventojai gali naudotis nemokama programėle „Transporto balsas“, skirta regėjimo negalią turintiems ir visiems keleiviams, norintiems patogiau planuoti keliones mieste, rašoma pranešime žiniasklaidai.
Programėlė realiu laiku pateikia garsinę informaciją apie į stotelę atvykstantį autobusą – maršruto numerį, kryptį ir atvykimo laiką minutėmis. Ši funkcija padeda keleiviams lengviau orientuotis mieste ir išvengti situacijų, kai praleidžiamas reikiamas autobusas.
„Transporto balsas“ ypač naudinga žmonėms su regėjimo negalia – informacija pateikiama garsu ir didesniu, aiškiai įskaitomu šriftu. Tai padeda keliauti savarankiškiau ir drąsiau naudotis viešuoju transportu.
Programėlė veikia ne tik Panevėžyje, bet ir Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Druskininkuose. Nuvykus į kitą miestą, ji automatiškai persijungia ir pradeda teikti informaciją apie vietinį transportą.
Naudotis programėle paprasta ir nemokama – tereikia ją atsisiųsti iš „Google Play“ („Android“) arba „App Store“ („iOS“).
Programėlė taip pat palaiko lietuvių ir anglų kalbas, todėl naudinga ir miesto svečiams bei užsieniečiams, lankantiems Panevėžį.
programėlėneregiaiViešasis transportas

