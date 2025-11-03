Ukrainoje pastebėta reta europietiška karo mašina

Ukrainos ginkluotosios pajėgos gavo Italijoje pagamintus ratinius tankus „B1 Centauro“. Vienas iš jų buvo pastebėtas 78-ojo atskiro oro desanto pulko paskelbtame vaizdo įraše, kaip pažymėjo „Telegram“ kanalas „Military Journal“. Vaizdo įraše matyti, kad šarvuota karo mašina jau naudojama Ukrainos kariuomenės kovos lauke ir yra aprūpinta papildoma apsauga, įskaitant grotelių šarvą nuo kumuliacinių šaudmenų ir sulankstomą grotelių tipo dangtį.
Tai pirmas kartas, kai šios mašinos buvo pastebėtos Ukrainos kariuomenės tarnyboje. Kol kas neaišku, kiek „B1 Centauro“ Ukraina gavo, ar pristatymas dar vyksta, ar jau baigtas, rašo „Defense Express“.
Ši karo mašina turi 105 mm graižtvinį pabūklą ir mūšio lauke greičiausiai atliks panašią funkciją kaip Prancūzijos „AMX-10RC“ – tarnaus kaip savarankiška savaeigė patranka.
Gandai apie tai, kad Ukraina gali gauti „B1 Centauro“, pirmą kartą pasirodė prieš dvejus metus. Jie buvo pagrįsti tik pranešimais, kad šios mašinos, kartu su sunkvežimiais „Iveco VM 90“, buvo pastebėtos vežamos geležinkeliu kažkur Europoje – o tai, žinoma, nebuvo tvirtas įrodymas apie jų paskirties vietą.
Be to, jei šios mašinos iš tiesų būtų atvykusios į Ukrainą dar 2023 m., būtų buvę sunku taip ilgai nuslėpti jų buvimą.
Spėlionės apie jų perkėlimą vėl iškilo šių metų pradžioje, kai šie ratiniai tankai vėl buvo pastebėti vežami geležinkeliu Europoje.
Remiantis viešais šaltiniais, Italijos kariuomenė šiuo metu naudoja daugiau nei 250 „B1 Centauro“ tankų. 2020 m. birželį Italija taip pat užsakė pirmąją modernizuotų tankų partiją „B1 Centauro II“.
karinė technikatankaiItalija
Rodyti daugiau žymių