Kryme užsidegė rusų laivas

Sucharnajos įlankos prieplaukoje nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip iš prišvartuoto laivo, paslėpto po maskuojančiais tinklais, kyla tiršti dūmai. Iš pradžių nebuvo galima patvirtinti laivo tipo, tačiau kanalo sekėjai vėliau jį identifikavo kaip mažą priešpovandeninį laivą „Albatros-M“ (projektas 1124-M).
Pasak „Krimskij Veter“, Juodosios jūros laivynas šiuo metu eksploatuoja keturis tokius laivus, pastatytus 1982–1989 m. – „Muromec“, „Suzdalec“, „Kasimov“ ir „Jejsk“.
Rusijos gynybos ministerija nepateikė jokio oficialaus komentaro.
Pranešimas apie gaisrą papildė vis ilgėjantį sąrašą nepaaiškintų avarijų ir patvirtintų išpuolių prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną, kuris patiria didelius nuostolius nuo tada, kai Ukraina pradėjo naudoti savo pačios sukurtus karinius dronus.
Rusijos karinis jūrų laivynasRusijos karinis laivasGaisras
