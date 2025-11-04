Kryme užsidegė rusų laivas

Konferencija
2025 m. lapkričio 4 d. 15:18
„Telegram“ kanalo „Krimskij Veter“, kuris paskelbė nuotraukas ir vaizdo įrašus iš įvykio vietos, duomenimis, Sevastopolyje užsidegė Juodosios jūros laivynui priklausantis Rusijos „Albatros-M“ klasės priešpovandeninis laivas, praneša „Kyiv Post“.
Sucharnajos įlankos prieplaukoje nufilmuotame vaizdo įraše matyti, kaip iš prišvartuoto laivo, paslėpto po maskuojančiais tinklais, kyla tiršti dūmai. Iš pradžių nebuvo galima patvirtinti laivo tipo, tačiau kanalo sekėjai vėliau jį identifikavo kaip mažą priešpovandeninį laivą „Albatros-M“ (projektas 1124-M).
Pasak „Krimskij Veter“, Juodosios jūros laivynas šiuo metu eksploatuoja keturis tokius laivus, pastatytus 1982–1989 m. – „Muromec“, „Suzdalec“, „Kasimov“ ir „Jejsk“.
Rusijos gynybos ministerija nepateikė jokio oficialaus komentaro.
Pranešimas apie gaisrą papildė vis ilgėjantį sąrašą nepaaiškintų avarijų ir patvirtintų išpuolių prieš Rusijos Juodosios jūros laivyną, kuris patiria didelius nuostolius nuo tada, kai Ukraina pradėjo naudoti savo pačios sukurtus karinius dronus.
