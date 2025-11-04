Utenos apskrityje – pasirengimo mobilizacijai ir priimančiosios šalies paramos teikimui pratybos

„Pratybos leidžia įvertinti, kaip gebame veikti krizių metu ir koordinuoti veiksmus tarp institucijų. Tai ypač svarbu, kai situacija vystosi dinamiškai ir sprendimus reikia priimti čia ir dabar. Turime nuosekliai ruoštis tam, kad atėjus dienai X tiek centrinio lygmens institucijos, tiek savivaldybių atsakingi pareigūnai veiktų užtikrintai, žinodami savo vaidmenį ir atsakomybę“, – sako krašto apsaugos viceministras Tomas Godliauskas.
Pratybose dalyvaus Utenos, Molėtų, Zarasų, Anykščių, Ignalinos rajonų ir Visagino savivaldybių administracijų Mobilizacijos valdymo grupių nariai, savivaldybių administracijoms pavaldžių subjektų ir mobilizacinių ūkio subjektų atstovai. Bus tikrinama, kaip savivaldybėms pavaldžios sveikatos priežiūros įstaigos geba teikti asmens ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas paskelbus mobilizaciją ar karinio konflikto metu. Taip pat bus siekiama įvertinti, kaip vyktų į civilinio mobilizacinio personalo rezervą įrašytų asmenų vaikų, įvaikių, globotinių iki 14 metų (turinčių didelių specialiųjų ugdymosi poreikių – iki 21 metų) dienos priežiūra, įskaitant maitinimą ir visuomenės sveikatos priežiūros paslaugas.
„Gyvename laikotarpiu, kai būtina nuolat tobulinti bendradarbiavimo mechanizmus tarp viešojo, privataus sektoriaus ir nevyriausybinių organizacijų. Turime išmokti veikti kaip viena komanda, kad atėjus dienai X galėtume veikti darniai ir ryžtingai. Tuo pačiu svarbu ugdyti lyderystę ir asmeninę atsakomybę – nes visų įvykių numatyti neįmanoma. Šių pratybų metu būtent ir siekiame patikrinti gebėjimą veikti neapibrėžtumo sąlygomis, imituojant priešiškų pajėgų įsiveržimą į Lietuvos Respublikos teritoriją“, – sako pratybas organizuojančio Mobilizacijos ir pilietinio pasipriešinimo departamento prie Krašto apsaugos ministerijos (MPPD prie KAM) direktorius Virginijus Vitalijus Vilkelis.
Mokymų metu bus analizuojama, kaip Utenos apskrityje veikiančios savivaldybių administracijos, joms pavaldūs ūkio subjektai pasirengę bendradarbiauti su kitais socialinių paslaugų įstaigų steigėjais užtikrinant maitinimo, geriamojo vandens tiekimą, būtinų sveikatos priežiūros paslaugų ir medikamentų teikimą ar šių paslaugų organizavimą socialinės globos įstaigose gyvenantiems ar socialines paslaugas namuose gaunantiems asmenims. Be kita ko numatyta patikrinti sveikatos apsaugos sistemos pasirengimą teikti paslaugas mobilizacijos ir karo atveju.
Simuliacijų metu bus tikrinama, kaip tarpusavyje veiksmus koordinuotų savivaldybės ir būtų bendradarbiaujama su Karo komendantūromis. Pratybų scenarijuje taip pat numatyta patikrinti galimą savivaldybių sąveiką su nevyriausybinėmis organizacijomis, tokiomis kaip Lietuvos šaulių sąjunga, Maisto bankas, Lietuvos Caritas, Lietuvos Raudonasis Kryžius, Maltos ordino pagalbos tarnyba (maltiečiai) vykdant mobilizacines užduotis.
Pirmąją pratybų dieną mokymų dalyviams bus surengtas pilietinio pasipriešinimo pagrindų kursas, kurio metu dalyviai bus supažindinti su piliečio vaidmeniu visuotinėje gynyboje, pasirengimu ekstremalioms situacijoms ir karo metui, atsparumu hibridinėms grėsmėms (dezinformacijai, propagandai ir kt.).
Šiemet tai jau trečiosios MPPD prie KAM specialistų organizuojamos pasirengimo mobilizacijai pratybos. Į jas be savivaldybių atstovų kviečiami kariuomenės, ministerijų ir kitų ūkio subjektų atstovai, atsižvelgiant į konkretų pratybų scenarijų ir pratybų tikslus.