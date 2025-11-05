Dainininkė ir muzikos kūrėja Agnė Buškevičiūtė kviečia į „GameOn Live“ koncertą

Netikėtai atėjęs žaidimų pasaulis
„Ne vieną kartą esu sakiusi, kad einu ten, kur mane veda muzika. Būtent į žaidimų pasaulį atėjau irgi ne per žaidimus, o per muziką, tiksliau per vieną konkretų savo kūrinį „Solace“ (liet. „Prieglobstis“) kurį pastebėjo Lietuvos žaidimų kūrėjų asociacija ir pakvietė tapti muzikiniu svečiu žaidimų apdovanojimuose. Taip netikėtai prasidėjo mano kelias į žaidimų muzikos pasaulį, kuris man be galo įdomus! Jaučiu, kad čia galiu save pilnai išpildyti“ – apie savo pradžią į žaidimų pasaulį pasakoja dainininkė.
„Kalbant apie mano muzikinį skambesį, visgi didžiausią kūrybinę įtaką dar nuo paauglystės laikų man padarė kino bei Skandinavų/Šiaurės šalių kūrėjų muzika, o šiuos skambesio elementus galima aptikti ir žaidimų muzikoje, todėl, kai geriau pagalvoji, viskas susidėliojo labai natūraliai, kad su savo kūryba atsidurčiau čia, kur esu dabar.“ – džiaugiasi Agnė.
Išsipildžiusios senos svajonės
„Pirmą kartą prie „GameOn“ prisijungiau praeitais metais kai koncerte atlikau dainą iš vieno žymiausių žaidimų „Baldur’s Gate“. Jau tada, po pirmųjų repeticijų su orkestru buvau pakylėta nuo tos muzikos galios ir epiškumo. Iš tiesų, „GameOn Live“ yra kažkas nepaprasto – be galo jaudinanti patirtis tiek klausytojams, tiek atlikėjams. Žaidimų muzika, atliekama su dideliu orkestru, choru ir solistais, sutraukia visus tokios muzikos mylėtojus vienam vakarui ir dovanoja tikrai ypatingą patirtį, kai muzikos galybė taip epiškai skleidžiasi. Labai visus kviečiu būti šios patirties dalimi kuri įvyks šį penktadienį, lapkričio 7 d. Taip pat kviečiu ne tik žaidimų muzikos mylėtojus, bet ir tuos kurie tiesiog mėgsta orkestrinę bei chorinę muziką. Tikiu, kad šiemet koncertas stebins ne tik garsu bet ir žmonių kiekiu ant scenos, nes prie renginio prisijungė milžiniškas, jungtinis Vilniaus universiteto orkestras ir choras „Gaudeamus“. Tai bus didžiulė muzikinė jėga.“ – pasakoja dainininkė.
„Yra posakis: „Don’t tell people your dreams, show them“ (liet. „Nepasakok savo svajonių, parodyk jas.“), bet dabar jaučiu, kad jau galiu papasakoti, nes jų išsipildymas neišvengiamai artėja. Kadangi mano kūryboje taip pat daug orkestro ir choro, visada turėjau svajonę, kad vieną dieną toks skambesys persikeltų į gyvą atlikimą. Pamenu kai praėjusiais metais po pirmųjų repeticijų net nufilmavau sau video kuriame garsiai įvardijau šias svajones. Nė nebūčiau pagalvojusi, kad po metų tai taps realybe. Dabar galiu drąsiai sakyti, kad „GameOn“ yra ta vieta kur pildosi svajonės, nes renginyje skambės ir kelios mano autorinės dainos su orkestru ir choru. Viena iš jų bus būtent „Solace“ kuri ir atvedė į šį muzikinį pasaulį. Esu labai dėkinga organizatoriams už pasitikėjimą.“ – džiaugiasi Agnė.
Praeitų metų Agnės pasirodymas: