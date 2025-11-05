Pirmą kartą šio karo istorijoje: Donecko srityje sunaikino retą rusišką droną

„Pirmą kartą šio karo istorijoje užfiksuotas naujausio rusų žvalgybinio drono su keistu pavadinimu „Kniaz Vešyj Oleg“ numušimas“, – teigiama vaizdo įrašo aprašyme.
Brigada pažymėjo, kad priešo drono pavadinimas liudija apie dar vieną Rusijos bandymą pavogti Ukrainos istoriją. Olegas Išmintingasis buvo buvo varangų (į Europos rytus patraukusių vikingų) kunigaikštis iš Rusios, kuris tapo Kijevo kunigaikščiu ir padėjo Kijevo Rusios valstybės pamatus.
Apie naujo priešo drono ypatybes kol kas nėra žinoma.
„Tačiau 63-iosios brigados zenitininkai įrodė, kad tai nėra joks stebuklingas ginklas“, – pabrėžė 63-iosios kariai ir pridūrė, kad ir toliau naikins bet kokį priešo „šlamštą, kuris įskrenda į Limanščinos dangų“.
Vasario mėnesį Estijos užsienio žvalgybos tarnyba pranešė, kad Rusija visoje šalyje įkūrė 48 mokslinių tyrimų ir gamybos centrus dronų kūrimui, nes mano, kad karinių dronų technologijų plėtra yra prioritetas. Liepos mėnesį „Defense News“ rašė, kad Rusija skiria šimtus milijardų rublių dronų gamybos palaikymui ir plėtrai, o šiuo klausimu dirba 900 įmonių, kurių dauguma (70 proc.) yra mažos ir vidutinės įmonės.
Spalio 8 d. „Militarnyj“ pabrėžė, kad Rusija pademonstravo naujo drono-perėmėjo bandymus, kurio kūrimo metu okupantai galėjo nukopijuoti Ukrainos technologinius sprendimus.
Spalio 28 d. Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis pranešė, kad Rusijos smogiamieji dronai „Shahed“ kai kuriais atvejais tapo pavojingesni už balistines raketas, rašo nv.ua