Vienintelė tokia šalyje: Ukrainoje pastebėta itin reta karo mašina

Iš turimų vaizdo įrašų, kurie, sprendžiant iš oro sąlygų, buvo nufilmuoti rudenį, matyti, kaip evakuacinis šarvuotis „Atlet“ ruošiasi užimti gynybinę poziciją. Jis tikriausiai buvo naudojamas pratybose, nes vienintelė žinoma šio tipo transporto priemonė Ukrainoje priklauso Karinių šarvuotųjų pajėgų institutui prie Nacionalinio technikos universiteto „Charkivo politechnikos institutas“.
„BREM-84 Atlet“ iš pradžių buvo sukurtas tam, kad būtų suderintas su „T-84“ ir „Oplot“ tankais. Tačiau dėl riboto vidaus susidomėjimo Ukrainoje egzistuoja tik viena tokia mašina, kuri ir toliau tarnauja ginkluotosiose pajėgose.
Kalbant apie kitus operatorius, „The Military Balance“ pažymi, kad Tailande eksploatuojami dar du „BREM-84“. Tai nestebina, nes šalis taip pat eksploatuoja 49 Ukrainos „BM Oplot“ tankus – platformas, kuria pagrįsta pati evakuacinė mašina.
Tai ne pirmas kartas, kai „Atlet“ šarvuota gelbėjimo transporto priemonė pastebėta nuo Rusijos plataus masto įsiveržimo į Ukrainą. Pirmąkart tai nutiko 2022 m. birželį, vėliau – 2025 m. gegužę: vaizdo įraše, kuriame matomas jos „6TD-2“ variklis.
„Atlet“ skirtas šarvuotoms ir nešarvuotoms transporto priemonėms gelbėti ir vilkti, suvirinimo ir žemės kasimo darbams atlikti, atsarginėms dalims ir kitoms eksploatacinėms medžiagoms vežti. Mašinoje yra įrengta gervė ir gali būti komplektuojamas su kranu, skirtu bokšteliams, varikliams, transmisijoms ir kitoms pagrindinėms sudėtinėms dalims keisti.
Šarvuoti evakuatoriai atlieka svarbų vaidmenį užtikrinant šarvuotų vienetų veikimą. Tačiau dėl biudžeto priežasčių „BREM-84“, kaip ir „BM Oplot“, niekada nebuvo įsigytas Ukrainos ginkluotųjų pajėgų, todėl šalyje liko tik vienas egzempliorius.
Šis sprendimas yra suprantamas. Pirmenybė buvo teikiama senesnių transporto priemonių remontui, atstatymui ir modernizavimui – tai buvo pigesnis ir greitesnis būdas patenkinti kariuomenės poreikius nei statyti naujas transporto priemones nuo nulio.
Šiandien, kai sovietmečio atsargos beveik išeikvotos, paklausa tokioms specializuotoms transporto priemonėms išlieka. Dabar ji iš dalies tenkinama Vakarų pagalba ir konvertuojant sugadintus tankus atkūrimo tikslais.
Labai mažai tikėtina, kad „Atlet“ gamyba bus atnaujinta be naujo sprendimo gaminti „BM Oplot“. Atsižvelgiant į dabartinę Ukrainos gynybos pramonės padėtį ir dėmesį skiriant svarbesnėms pajėgoms – dronams, oro gynybai ir tolimosioms raketoms – tokia perspektyva atrodo tolima. Todėl vienintelis „BREM-84“, naudojamas Ukrainos kariuomenėje, greičiausiai liks vienintelis ir unikalus.
karinė technikaevakuacijašarvuotis
