Ant JAV bombonešio pastebėtas neaiškus ginklas – įtaria slaptą naujos kartos branduolinę raketą

Bombonešis buvo pažymėtas klasikiniais oranžiniais bandymų ženklais ir buvo nufotografuotas aviacijos fotografo Iano Recchio, kuris pateikė nuotraukas ir pirminį pasakojimą „The Aviationist“.
„Su draugu stebėjau lėktuvus Ovenso slėnyje, kai skeneris užfiksavo, kad „Torch52“ pasiekė žemą aukštį „taške Alpha“. Visada malonu pamatyti sunkųjį lėktuvą žemai, bet kol „Torch“ pasiekė mūsų poziciją, jis pakilo iki maždaug 5000 pėdų (1,5km, Lryto past.) aukščio – vis dar pakankamai žemai ir [jis buvo] pakankamai didelis, kad būtų galima padaryti gerą nuotrauką. Mes padarėme keletą nuotraukų, kuriose matyti keletas įdomių ginklų, pritvirtintų prie vieno iš ginkluotės mazgų“, – nurodė I. Recchio.
Atidžiai apžiūrėjus nuotraukas matyti du ginklų blokai, pritvirtinti prie daugiaviečio paleidimo laikiklio (angl. Multiple Ejector Rack, MER) išorinių tvirtinimo taškų – sistemos, kurią „B-52H“ naudoja įvairių tipų ginkluotei gabenti. Abu vienetai turi matomas savybes: apverstą T formos uodegą su trimis paviršiais, išskleidžiamus sparnus po ginklo korpusu ir pleišto formos profilį priekinėje ir uodegos dalyse. Šios savybės labai panašios į vienintelį viešai paskelbtą „AGM-181A LRSO“ vaizdą – tai yra oro pajėgų planuojama naujos kartos „nematoma“ branduolinė kruizinė raketa, skirta pakeisti iš oro paleidžiamą kruizinę raketą „AGM-86B“.
„The Aviationist“ ir fotografas pastebėjo panašumą į kitas nuotolinio veikimo ginklus – pvz., „AGM-154 JSOW“, tačiau jie teigė, kad keletas detalių neatitinka JSOW, įskaitant „nosies“ formą, sparnų dangčius ir kryžminius uodegos paviršius. Ataskaitoje teigiama, kad nuotraukos gali būti ankstyvi slaptos programos pastebėjimai, tačiau ginklo tapatybė publikavimo metu negalėjo būti nepriklausomai patvirtinta.
Ženklinimas rodo, kad tai buvo bandomasis arba vertinamasis skrydis, o ne įprastas operacinis dislokavimas. Orlaivis buvo apibūdintas kaip pažymėtas oranžinėmis žymėmis, būdingomis bandomiesiems orlaiviams – tačiau kitokių identifikuojančių detalių nuotraukose nebuvo matyti. Priedai buvo pritvirtinti prie išorinių MER taškų, kurie gali talpinti iki šešių ginklų – o tai rodo, kad bombonešis buvo sukonfigūruotas demonstruoti gabenimą, o ne visą operacinį krovinį.
Kaip rašo „Defence Blog“, „AGM-181A LRSO“ yra prioritetinis projektas JAV Karinėms oro pajėgoms ir Karinių oro pajėgų globalaus smūgio komandai, kuris jau keletą metų yra slapta bandomas. LRSO yra skirtas pakeisti „AGM-86B ALCM“ ir bus naudojama kartu su atnaujinta „W80–4“ termobranduoline galvute. Programa yra platesnės „Long Range Strike“ sistemų šeimos, apimančios „B-21“ ir susijusius valdymo, kontrolės ir paramos išteklius, dalis.
„The Aviationist“ reportažas ir fotografo nuotraukos kelia du pagrindinius klausimus, kurie bus toliau atidžiai stebimi ir tyrinėjami: ar nufotografuota ginkluotė yra LRSO prototipas, ar kita kuriamoji ginkluotė – ir ar skrydis yra žingsnis sąmoningoje, viešoje bandymų kampanijoje, ar izoliuotas bandomasis skrydis.
Jei nuotraukose iš tiesų pavaizduotas LRSO prototipas, tai reikštų pažangą skrydžio bandymų ir gabenimo validavimo srityje – prieš platesnio masto programos etapus, rašo „Defence Blog“.
ginkluotėkaro aviacijaraketos
Rodyti daugiau žymių