Interneto kokybė prasideda nuo vietos: kur statyti maršrutizatorių, kad ryšys veiktų visame name?

„Interneto greitis didėja beveik kasmet, bet ne visi klientai gali jį išnaudoti. Mes, kaip tiekėjai, garantuojame sutartą greitį iki kliento buto, tačiau kas vyksta namų viduje – jau atskiras klausimas. Dažnai greitis nuslopsta dėl penkerių metų senumo maršrutizatoriaus, paslėpto spintoje už paltų. Esame turėję ir kuriozinių atvejų, kai inžinieriai pas klientą modemą rado tiesiog užmūrytą sienoje po remonto. Tai didžiausia problematika: žmogus moka už greitį, kuriuo negali pasinaudoti dėl prasto įrangos išdėstymo. Būtent ši smulkmena greičiausią internetą ir sulėtina“, – sako T. Grinevičius.
Kaip pasimatuoti interneto greitį savo namuose?
Norint objektyviai įvertinti interneto kokybę savo namuose, galima pasinaudoti Ryšių reguliavimo tarnybos (RRT) sukurta svetaine „Matuok.lt“ arba mobiliąja programėle. Įrankis leidžia išmatuoti duomenų siuntimo ir gavimo spartą, ryšio vėlinimą ir kitus techninius parametrus naudojantis ir šviesolaidžiu, ir 5G internetu. Matavimus galima atlikti kelis kartus per dieną, kad būtų aiškiau matyti ryšio kokybės svyravimai. Gauti rezultatai padeda suprasti, ar jūsų interneto paslauga veikia taip, kaip turėtų, ir ar problemos kyla dėl tinklo, ar dėl įrangos namuose.
„Matuoti greitį naudingiausia ne vieną kartą stovint prie paties maršrutizatoriaus, o vaikštant po namus. Pamatuokite greitį, virtuvėje, antrame namo aukšte, tolimiausiame kambaryje. Jei prie paties įrenginio gaudote, pavyzdžiui, 500 Mbps, o kitame kambaryje vos 50 Mbps – čia atsiranda galimybė peržiūrėti, kur pastatytas modemas, pagalvoti apie ryšio stiprintuvą ir pačiam pasigerinti ryšį“ , – pataria T. Grinevičius.
Remiantis RRT atliktais tyrimais, „Telia“ dažnai pasirodo tarp pirmaujančių telekomunikacijų operatorių Lietuvoje, ypač kalbant apie duomenų perdavimo spartą. Pavyzdžiui, 2024 m. keliuose atlikti matavimai parodė, kad bendrov4s tinkle vidutinis mobilaus interneto greitis siekė 250,9 Mb/s. Tokie rezultatai rodo, kad greičiausias mobilus internetas Lietuvoje yra pasiekiamas, tačiau jo kokybė dažnai priklauso nuo to, kaip įrengtas namų tinklas.
Anot telekomunikacijų kompanijos tinklo architekto, dažnai interneto sutrikimus sukelia silpnas Wi-Fi signalas. Patikrinkite, ar jūsų maršrutizatorius pastatytas atviroje erdvėje. Maršrutizatoriaus negalima laikyti uždarose spintose, po stalu ar už veidrodžio. Tai ne tik silpnina Wi-Fi signalą, bet yra ir nesaugu. Įsitikinkite, kad jis neperkaista – maršrutizatorius neturėtų būti drėgnose, blogai vėdinamose ar per karštose vietose, be to, jo negalima uždengti.
Jei internetas lėtesnis tik viename kambaryje, pabandykite perkrauti modemą arba prisijungti prie Wi-Fi tinklo iš naujo. Maršrutizatorių perkrauti rekomenduojama bent kartą per mėnesį: išjunkite jį, palaukite 20–30 sekundžių ir vėl įjunkite. Tai galite padaryti ir nuotoliniu būdu per „Mano Telia“ savitarną (Nustatymai → Įrangos nustatymai → Perkrauti įrenginį).
Jei pastebite, kad belaidis internetas veikia gerai tik esant arti maršrutizatoriaus, o tolimesniuose kambariuose ryšys prastas, tai gali išspręsti Wi-Fi signalo stiprintuvas. Šis įrenginys padeda sustiprinti ryšį net labiausiai nutolusiose namų vietose. Galima pasinaudoti „Smart Wi-Fi“ paslauga. Ją sudaro du dalykai: pirma, Wi-Fi stiprintuvai – maži įrenginiai, kurie sustiprina interneto signalą ir antra, speciali programėlė telefone, su kuria galite valdyti savo namų internetą ir nustatyti, kiek laiko vaikai gali juo naudotis.
Kartais, net ir esant stipriam Wi-Fi signalui, internetas veikia lėtai. Tokiu atveju patikrinkite, ar kitas prie tinklo prijungtas įrenginys neišnaudoja viso interneto greičio – pavyzdžiui, ar tuo metu iš kito kambario šeimos narys nesisiunčia didelio failo ar nedalyvauja vaizdo skambutyje. Pabandykite atjungti įrenginius po vieną ir kaskart išmatuoti greitį.
„Maršrutizatorių, kaip ir telefoną, svarbu reguliariai atnaujinti. Gamintojai ir paslaugų tiekėjai nuolat išleidžia naujinius, kurie ne tik ištaiso klaidas, bet ir sustiprina apsaugą nuo kibernetinių grėsmių. Naujesni modeliai, ypač tie, kurie gauti iš paslaugų tiekėjo, dažniausiai atsinaujina automatiškai. Tačiau jei naudojate senesnį įrenginį, verta patikrinti jo nustatymus ir įsitikinti, kad įdiegta naujausia programinė versija“, – pataria T. Grinevičius.
Per pasenusią maršrutizatoriaus programinę įrangą piktavaliai gali bandyti patekti į jūsų namų tinklą. Lygiai taip pat pavojingi ir gamykliniai slaptažodžiai. Todėl, be reguliarių atnaujinimų, būtina pakeisti ne tik Wi-Fi slaptažodį į saugų, bet ir administratoriaus (Web sąsajos) slaptažodį (tokį kaip „admin“ ar „password“).
Kalbant apie bendrovės teikiamą įrangą, naujesni (nuo 2016 m.) maršrutizatoriai jau turi unikalius administratoriaus slaptažodžius, o Wi-Fi slaptažodžiai unikalūs buvo visada. Vis dėlto, senesnių modelių gamykliniai Wi-Fi slaptažodžiai dabar gali būti per silpni, nes programišiai naudojasi vis pažangesnėmis technologijomis. Atlikę šiuos žingsnius pasirūpinsite, kad jūsų internetas veikia greičiau ir saugiau.