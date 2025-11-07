Artėja istorinė diena – netrukus visi elektros skaitikliai Lietuvoje bus išmanūs

„Tai vienas didžiausių šiuo metu vykdomų išmaniosios apskaitos projektų regione. Išmanieji elektros skaitikliai prisideda prie energetikos sektoriaus spartesnio vystymosi ir yra impulsas rinkos dalyviams kurti ir diegti naujus sprendimus, kurie padėtų gyventojams ir verslo klientams elektros energiją naudoti dar efektyviau. Mūsų klientai taip pat vertina ir kitus šiuolaikinės apskaitos prietaisų privalumus: duomenys elektros energijos tiekėjui pateikia nuotoliu ir jiems patiems nereikia jų nurašinėti ir deklaruoti. Netrukus visus išmaniųjų skaitiklių funkcionalumus galės įvertinti visi mūsų klientai“, – sako Renaldas Radvila, „Energijos skirstymo operatorius“ (ESO) vadovas.
Išmanieji elektros skaitikliai nuotoliniu būdu perduoda ne tik elektros energijos suvartojimo duomenis, bet ir svarbius tinklo parametrus. Dėl to ESO gali greičiau ir tiksliau nustatyti bei pašalinti gedimus. Tikslūs duomenys taip pat leidžia efektyviau valdyti elektros energijos tinklą ir planuoti investicijas į tinklo plėtrą.
„Dar vieną Lietuvos interneto istorijos puslapį rašome drauge su ESO prisidėdami prie vieno reikšmingiausių Lietuvos energetikos modernizavimo projektų. Kitąmet prasidėsiantis jau antras išmaniųjų elektros skaitiklių diegimo etapas leis dar labiau padidinti elektros tinklo patikimumą ir efektyvinti elektros tiekimo valdymą. Tas ypač svarbu šiandien, nes elektros tinklo ir interneto infrastruktūros atsparumas yra neatskiriama Lietuvos nacionalinio saugumo dalis“ – akcentuoja bendrovės generalinis direktorius Arūnas Mickevičius.
Išmaniųjų elektros skaitiklių diegimas įgyvendinamas kartu su Prancūzijos bendrove „Sagemcom Energy and Telecom“, kuriančia ir gaminančia išmaniuosius energetikos bei telekomunikacijų sprendimus ir Vokietijos milžine „Siemens“, diegiančia programinę įrangą.
Lietuvoje diegiami išmanieji elektros skaitikliai veikia pasitelkus dvi siaurajuosčio daiktų interneto technologijas – LTE CAT-M ir NB-IoT, kurias pirmoji Baltijos šalyse komerciniam naudojimui įdiegė „Bitė“, daiktų interneto lyderė regione. Šios technologijos pasižymi itin geru ryšio skvarbumu ir mažu energijos suvartojimu, tad duomenys perduodami patikimai net prastai pasiekiamose vietose.
Pasak A. Mickevičiaus, LTE CAT-M ir NB-IoT technologijų diegimas paspartino visos daiktų interneto ekosistemos plėtrą ir sustiprino Lietuvos lyderystę. Į tinklo plėtrą rekordinius 100 mln. eurų investuojanti bendrovė taip pat užtikrina duomenų perdavimą „Vilniaus vandenų“ išmaniajame vandentiekyje – nuo 2021 metų jau įrengta apie 230 tūkst. išmaniųjų šalto vandens skaitiklių, naudojančių bendrovės daiktų interneto technologijas.
Įmonės internetas jau veikia daugiau kaip 1,5 mln. išmaniųjų skaitiklių visoje Lietuvoje, o iki 2030 m. tokių skaitiklių bus daugiau kaip 2 mln.