DI naršyklės nelegaliai prieina prie mokamo žiniasklaidos turinio

2025 m. lapkričio 7 d. 09:50
Lrytas.lt
Kai kurie naršyklės su dirbtinio intelekto funkcijomis – pavyzdžiui, „OpenAI“ sukurta „ChatGPT Atlas“ ir „Perplexity“ sukurti „Comet“ – gali apeiti blokavimus prie mokamo interneto turinio (angl. paywall). Apie tai praneša „Columbia Journalism Review“ (CJR), kuri atliko savo tyrimą.
CJR duomenimis, abi naršyklės galėjo pasiekti daugiau nei 9000 žodžių straipsnį, paskelbtą „MIT Technology Review“ svetainėje ir prieinamą tik prenumeratoriams. Palyginimui, standartinis pokalbių botas „ChatGPT“ negalėjo atidaryti šio medžiagos – nes MIT svetainė blokuoja „OpenAI“ užklausas.
Specialistai aiškina, kad dirbtinis intelektas tokiuose naršyklėse gali apsimesti įprastu vartotoju. Leidėjai paprastai naudoja robots.txt protokolą, kad apribotų botų prieigą prie turinio, tačiau „Atlas“ ir „Comet“ maskuojasi kaip žmogiškasis srautas, todėl apsaugos sistemos jų neatpažįsta kaip automatizuotų programų.
Tyrėjai taip pat nustatė, kad kai kurios žiniasklaidos priemonės naudoja klientų sistemas, kai straipsnio tekstas paslėptas tik vartotojo naršyklėje. Tačiau DI botai vis tiek gali skaityti paslėptą medžiagą nemokamai.
Nepaisant to, „Atlas“, pasak kūrėjų, vengia dirbti su leidinių, kurie bylinėjasi su „OpenAI“, turiniu. Pavyzdžiui, kai įrankis buvo paprašytas sukurti trumpą medžiagos apžvalgą iš „PCMag“ svetainės, priklausančios kompanijai „Ziff Davis“, naršyklė vietoj to suformavo santrauką, remdamasi atvirais šaltiniais – publikacijomis socialiniuose tinkluose ir agreguotomis naujienomis.
Tačiau CJR eksperimentas parodė, kad „Atlas“ vis dėlto gali kurti išsamius straipsnių iš mokamų svetainių apibendrinimus. Pavyzdžiui, jis sukūrė trumpą „Mashable“ medžiagos apžvalgą, nepaisant to, kad neturėjo leidimo tiesiogiai skaityti puslapį.
„Ziff Davis“, kuri valdo „Mashable“ ir „PCMag“, balandžio mėnesį pateikė ieškinį prieš „OpenAI“, kaltindama bendrovę autorių teisių pažeidimu apmokant jos DI sistemas.
Analitikai pažymi, kad naršyklių su įdiegtu DI – tokių kaip „Atlas“, „Comet“ ir „Copilot Mode Microsoft Edge“ – atsiradimas gali pakeisti požiūrį į informacijos vartojimą internete. Tačiau tuo pačiu metu šie įrankiai kelia grėsmę žiniasklaidos verslo modeliams, kurie priklauso nuo prenumeratų, rašo nv.ua.
