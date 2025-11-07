Lietuvos ryšių sektorių augina investicijos ir duomenų vartojimas – 5G plėtra toliau spartėja

Bendrosios sektoriaus pajamos pasiekė 235,2 mln. eurų – tai 5,5 proc. daugiau nei prieš metus. Didžiausią jų dalį – net 64,1 proc. – sudarė duomenų perdavimo paslaugos.
„Matome aiškią kryptį – duomenys tampa pagrindine varomąja jėga, o investicijos į pažangius tinklus – esminiu šalies skaitmeninės pažangos rodikliu“, – teigia RRT Elektroninių ryšių reguliavimo grupės vadovė Rita Liuokaitytė.
Investicijos – aukščiausiame taške per metus
2025 m. trečiąjį ketvirtį investicijos į sektorių išaugo iki 25,53 mln. eurų – tai 25,8 proc. daugiau nei prieš metus. Didžiausią šuolį užfiksavo mobiliojo ryšio infrastruktūra, į kurią investicijos augo net 74,4 proc. per ketvirtį. Tokie rezultatai rodo, kad operatoriai aktyviau investuoja į tinklų plėtrą, o kryptingas dėmesys aukštos spartos tinklų diegimui išlieka viena svarbiausių RRT prioritetinių sričių.
Šviesolaidžio tinklai stiprina pozicijas, bet regionai vis dar atsilieka
Šviesolaidžio technologijos užima didžiausią fiksuotojo ryšio rinkos dalį – jomis naudojasi 646,2 tūkst. paslaugų gavėjų (+0,9 proc. per metus). Daugiau nei 77 proc. fiksuotojo interneto naudotojų renkasi 100 Mb/s ir didesnę spartą, o 1 Gb/s greičio naudotojų skaičius šoktelėjo 72 proc. per metus.
Nepaisant pažangos, RRT pažymi, kad kai kuriose vietovėse šviesolaidžio prieiga vis dar ribota, todėl tolygus pažangių tinklų išvystymas visuose regionuose išlieka vienu svarbiausių prioritetų.
Duomenų vartojimas muša rekordus
Vienas paslaugų gavėjas Lietuvoje per mėnesį vidutiniškai sunaudojo 44,3 GB duomenų – tai 21,5 proc. daugiau nei prieš metus. Per ketvirtį bendras perduotų ir priimtų duomenų kiekis siekė 506 PB, o 5G tinklų duomenų srautai išaugo net 76,6 proc. 5G SIM kortelių skaičius šoktelėjo 93,8 proc. iki 881,8 tūkst.
Šie duomenys rodo, kad vartotojai vis sparčiau pereina prie naujos kartos technologijų. Tuo pat metu pastebimas balso paslaugų mažėjimas – vienas vartotojas kalbėjo vidutiniškai 164,5 min. per mėnesį (–9,8 proc. per metus), tačiau SMS naudojimas išliko stabilus. Tai patvirtina aiškų elgsenos pokytį – mobilusis ryšys vis labiau tampa duomenų, o ne balso kanalu.
Skaitmeninė infrastruktūra – pagrindinis sektoriaus variklis
Lietuvos ryšių sektorius toliau pereina prie aukštos spartos ir atsparių tinklų, kurie tampa pagrindine šalies skaitmeninės ekonomikos atrama.
Trečiąjį 2025 m. ketvirtį sparčiai daugėjo daiktų interneto (IoT) ir machine-to-machine (M2M) sprendimų – aktyvių M2M kortelių skaičius per metus išaugo daugiau nei 21,6 proc., o jų dalis visų SIM kortelių struktūroje jau viršijo 31 proc.
Šie pokyčiai atspindi ryšių infrastruktūros virsmą, nes ji tampa ne tik gyventojų kasdienybės, bet ir verslo procesų, transporto, logistikos, energetikos bei pramonės automatizacijos pagrindu.
Elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitą rasite čia: Elektroninių ryšių sektoriaus ataskaitos – Lietuvos Respublikos Ryšių reguliavimo tarnyba
telekomunikacijosInvesticijosRyšių reguliavimo tarnyba (RRT)
