Absurdiškieji rusų „tankai ežiai“: daugiau bėdos, nei naudos

2025 m. lapkričio 10 d. 20:12
Lrytas.lt
Šiandien pagrindinių kovos tankų apsauga nuo dronų yra labai svarbi jų išlikimui mūšio lauke, o vienas iš dažniausiai naudojamų metodų yra fizinių priešdronininių priemonių montavimas. Jų veiksmingumas labai skiriasi, o taip pat ir konstrukcija – priklausomai nuo modelio. Pavyzdžiui, Ukrainos specialistai sukūrė „gaubto“ sistemą, skirtą tankams apsaugoti nuo dronų – šis dizainas jau buvo nukopijuotas ne tik Rusijos, bet net Kinijos.
Tiek Ukrainos, tiek Rusijos pajėgos dabar naudoja įvairias konstrukcijas, kad apsaugotų savo tankus. Tačiau Rusijos daliniai kartais nueina iki absurdo, statydami milžiniškus „daržines primenančius“ arba „plaukuotus“ tankus, kaip, pavyzdžiui, neseniai pastebėti „T-80BVM“ ir „T-72B3M“ modeliai, padengti tankiais metaliniais strypais, dėl kurių jie atrodo kaip ežiai.
Šios pernelyg didelės konstrukcijos, žinoma, žymiai padidina svorį. Kaip vienas rusų tankistas skundėsi interviu, paskelbtame prorusiškuose kanaluose ir pastebėtame gynybos tyrėjo Andrijaus Tarasenko (btvt.info), tokios didžiulės priešdroninės konstrukcijos sukelia realių mechaninių problemų.
„Kitoje kuopoje jie pastatė milžinišką apsaugų konstrukciją iš kabelių, bet tankas nenuvažiavo net 10 kilometrų, nes vienas iš variklių sugedo. Apkrova yra tiesiog per didelė; komponentai susidėvi kelis kartus greičiau“, – sakė jis.
Be to, kai šie narvai montuojami ant bokštelio, o ne ant korpuso, kas trukdo bokštelio sukimuisi ir funkcionalumui. Taip pat verta prisiminti, kad jau 2022 m. rusų įgulos skundėsi, kad jų priešdroninės apsaugos tankus pavertė „masinėmis kapavietėmis be ryšio“, rašo „Defense Express“.
Kaip Lrytas jau rašė anksčiau, Rusijos pajėgos panašias priemones naudoja bandydami apsaugoti ir atakose naudojamus civilius automobilius – jiems yra prigijęs „lapšamobilių“ („makaronmboilių“) pavadinimas.
