Norėtumėte susikalbėti lietuviškai bet kur pasaulyje? Tai jau įmanoma

Praverčia mėgstantiems keliauti
Lietuva gali pasigirti vienu aukščiausiu užsienio kalbų mokėjimo lygiu Europos Sąjungoje. Tačiau tyrimai rodo, kad dalis žmonių, ypač vyresnioji karta, patiria sunkumų keliaudami dėl prastesnių užsienio kalbos įgūdžių. Dėl to net paprasčiausios užduotys, pavyzdžiui, maisto užsisakymas ar bilietų pirkimas, gali tapti varginančios ir sudėtingos. Tai net gali atgrasyti nuo kelionių į užsienį.
Šiems keliautojams padeda profesionalūs „Vasco Translator“ vertimo įrenginiai. Vienu mygtuko paspaudimu veikiantis įrenginys leidžia sklandžiai bendrauti daugiau nei 100 kalbų. Jis sukurtas taip, kad taptų nuolatiniu kelionės palydovu, suteikiančiu ramybę, kai žinote, jog visada būsite suprastas.
Nereikia rūpintis interneto ryšiu
Ypač svarbu, kad įrenginiuose įmontuota SIM kortelė, kuri garantuoja nemokamą ir nuolatinį interneto ryšį vertimui beveik 200 pasaulio šalių visam laikui. Tai reiškia, kad nėra būtina ieškoti bevielio ar kito ryšio, ar jaudintis dėl papildomų tarptinklinio ryšio mokesčių. Joks kitas vertimo renginys to negali pasiūlyti. Nors esant poreikiui galima prisijungti ir prie bevielio ryšio (Wi-Fi), dėl integruotos SIM kortelės dažniausiai to tiesiog nereikia.
Aukšta vertimo kokybė pasiekiama dėl integruotų net dešimties dirbtinio intelekto kalbos modelių. Visos kitos telefono programėlės ar įrenginiai remiasi tik vienu kalbos modeliu. „Vasco Translator“ vertimo įrenginiai naudoja geriausią modelį iš visų dešimties kiekvienai kalbų porai, nes ne visi modeliai yra geriausi visoms kalboms. Naudojama technologija ir dirbtinio intelekto sprendimai užtikrina, kad vertimai visada yra momentiniai ir pasiekia net 96 proc. tikslumą.
„Vasco“ vertimo įrenginiai ne tik verčia pokalbius, jie turi tokių funkcijų kaip momentinis nuotraukų vertėjas, išverčiantis restoranų meniu ir gatvių iškabas. Taip pat galima versti tekstus.
Trys įrenginiai – kiekvienam pagal poreikį
„Vasco“ siūlo tris vertimo įrenginius. Aukščiausios klasės vertėjas „Vasco Translator Q1“ skirtas reikliems vartotojams. Jis verčia balsą (86 kalbos), nuotraukas (113 kalbų) ir tekstą (108 kalbos). Turi skambučių vertėjo funkciją (verčia telefono pokalbius realiuoju laiku 53 kalbomis) ir DI technologiją, leidžiančią sukurti skaitmeninę savo balso versiją, ir ją girdėti išvertus pokalbį į kitą kalbą. Balso klonavimo funkcija dar nepritaikyta lietuvių kalbai. Tačiau galima klonuoti savo balsą anglų arba bet kuria kita palaikoma kalba, o tada išversti žodžiai kitoje kalboje skambės jūsų balsu.
„Vasco Translator V4“ verčia balsą (82 kalbos), tekstą (108 kalbos) ir nuotraukas (112 kalbų). Puikiai tinka kelionėms, verslo susitikimams ir darbui užsienyje.
Vertimo ausinių rinkinys „Vasco Translator E1“ veikia su nemokama mobiliąja programėle „Vasco Connect“ (51 kalba). Ausinės turi bekontakčio vertimo funkciją, leidžiančią kalbėtis nenaudojant mygtukų – įrenginys automatiškai atpažįsta kalbos pradžią ir pabaigą. Dėka dizaino ausinės yra higieniškos ir puikiai tinka dalintis pokalbyje (prie vieno mobiliojo įrenginio galima prijungti iki 10 ausinių). Šios ausinės šiuo metu nepalaiko lietuvių kalbos (tai labiau verslo produktas), bet lietuvių kalba bus pridėta jau netrukus. Tačiau šios ausinės puikiai veikia su vertimo įrenginiu V4, nes pastarasis palaiko lietuvių kalbą. Ausines sujungus su „Vasco Translator V4“ įrenginiu, kalbų skaičius padidės iki 64, be to, tada prieinamas neribotas interneto ryšys visam laikui.
Daugiau informacijos rasite svetainėje vasco-translator.lt.
Verslui suteikia lankstumo bendraujant
„Vasco Translator“ įrenginiai naudingi ir verslo įmonėms, jie leidžia efektyviau bendrauti su užsienio partneriais ir klientais. Vertimo įrenginiai padeda greičiau ir tiksliau aptarnauti klientus, ypač turizmo, sveikatos priežiūros ar logistikos sektoriuose. Didelėms, tarptautinėms komandoms, kalbančioms skirtingomis kalbomis, šie įrenginiai supaprastina bendravimą ir padidina komandinį bendradarbiavimą bei efektyvumą, suteikdami pasitikėjimo darbuotojams, dirbantiems kelionėse, parodose ar susitikimuose su užsienio partneriais.
„Vasco Electronics“ neseniai pranešė oficialiai pradedanti veiklą Lietuvoje, siekdama padėti lietuviams lengviau įveikti kalbos barjerus ir susitelkti į patiriamus įspūdžius.
„Palikite kalbą mums. Nesvarbu, ar tyrinėjate šurmuliuojančius Turkijos turgus, ar istorines Italijos gatves, pasirūpinsime, kad lietuviai visur jaustųsi lyg bendrautų ir būtų aptarnaujami savo gimtąja kalba. Lietuviai garsėja savo meile kelionėms, o mes norime užtikrinti, kad šios aistros netrukdytų užsienio kalbų spragos. Mūsų įrenginiai leidžia visiems – nuo patyrusių pasaulio keliautojų iki tų, kurie leidžiasi į pirmąją tarptautinę kelionę, – atsipalaiduoti ir iš tiesų mėgautis savo kelione“, -– sako „Vasco Electronics“ generalinis direktorius Maciejus Goralskis.
Nuo 2008 m. „Vasco Electronics“ kuria, gamina ir parduoda mobiliuosius vertimo įrenginius, kurie padeda žmonėms laisvai ir patogiai bendrauti. Bendrovė veiklą pradėjo mažame biure Krokuvoje, o dabar bendrovėje dirba apie 250 žmonių beveik dvidešimtyje pasaulio šalių. Pernai bendrovė pardavė daugiau kaip 100 tūkstančių vertimo įrenginių.
Prekės ženklas „Vasco“ yra pripažintas visame pasaulyje už laimėjimus įvairiose srityse – nuo gaminių dizaino ir inovacijų iki technologijų bei švietimo, pelnęs gausybę prestižinių apdovanojimų.