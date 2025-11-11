Mokslas ir ITIšmanyk

Kariuomenė: Lietuvai uždarius sieną su Baltarusija, fiksuotas priešiškos informacijos augimas

2025 m. lapkričio 11 d. 11:56
Lietuvos kariuomenės analitikai spalio mėnesį fiksavo prieš Lietuvą nukreiptos priešiškos informacinės veiklos augimą, inicijuotą Baltarusijos režimo. Pareiškimų pradėjo ypač daugėti, Lietuvai priėmus sprendimą uždaryti sieną su Baltarusija, taip atsakant į pasikartojančius kontrabandinių oro balionų įskridimus į šalies teritoriją.
Kariuomenės analitikų teigimu, Baltarusijos užsienio reikalų ministerijos atstovai sienos uždarymą įvardino kaip provokaciją, kurios aukomis tapo Lietuvos piliečiai.
Savo ruožtu Baltarusijos diktatorius Aleksandras Lukašenka tikino, neva Baltarusijoje sulaikyti asmenys įrenginiuose, gabenančiuose kontrabandinius krovinius, naudojo Lietuvos operatorių SIM korteles.
„Tokiais teiginiais siekta įtikinti, kad veiklą vykdo Lietuvos piliečiai su pareigūnų pagalba. Baltarusijos komunikacija šių įvykių kontekste atitinka strateginį tikslą įtikinti vidinę Baltarusijos auditoriją, kad Lietuva esą nepagrįstai vykdo priešišką politiką Baltarusijos atžvilgiu ir kelia jai grėsmę“, – pranešime nurodo kariuomenė.
Tuo pat metu Rusijos propaganda atkreipė dėmesį į Lietuvos viešojoje erdvėje nuskambėjusius svarstymus apriboti Kaliningrado tranzitą.
„Pasirodė kaltinimai, kad toks Lietuvos sprendimas pažeistų tarptautinius įsipareigojimus. Taip pat fiksuoti agresyvesni pareiškimai, neva Rusijos atsakas į Kaliningrado tranzito uždarymą būtų itin griežtas ir kinetinio pobūdžio“, – pažymi kariuomenė.
Tiesa, tai ne vienintelė tema, kuriai Rusija spalį skyrė dėmesio. Taip pat, analitikų teigimu, reaguojant į spalio viduryje prasidėjusias NATO branduolines pratybas „Steadfast Noon“, informacinėje erdvėje buvo fiksuotas branduolinės retorikos augimas.
Rusai teigė, kad NATO taip esą provokuoja Rusiją ir pažeidžia branduolinio ginklo neplatinimo sutartį, kartu Rusijos atstovai siekė plačiai nušviesti ir branduoliniu kuru varomų savo raketų bandymus.
Analitikai pažymi, kad priešiškos valstybės taip pat toliau skleidė klaidinančią informaciją apie Europos valstybes ir Baltijos šalis, vaizduodamos jas kaip karo Ukrainoje kurstytojas bei rusofobes.
ELTA primena, kad spalio mėnesį kelis kartus fiksuoti kontrabandą gabenę meteorologiniai balionai iš Baltarusijos, sutrikdę oro uostų veiklą. Dėl to I. Ruginienė jau praėjusią savaitę dukart šaukė NSK posėdžius.
Atsižvelgiant į susidariusią situaciją, Vyriausybė nusprendė mėnesiui, iki lapkričio 30 d. vidurnakčio, uždaryti paskutinius Medininkų ir Šalčininkų pasienio kontrolės punktus su Baltarusija.
Vykimas per Šalčininkų punktą visiškai nutrauktas, tuo metu Medininkų posto veikla apribota su tam tikromis išimtimis.
Lietuvos kariuomenėBaltarusijaRusija
