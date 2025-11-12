Lietuvių vystomam skaitmeninės tapatybės produktui – pirma vieta

Renginį organizavo Lenkijos „Fintech“ bendroves vienijanti „Fintech Poland“ asociacija. Šiais metais „alongID“ sprendimas taip pat buvo pripažintas kaip vienas iš trijų geriausių bendrovės „Mastercard“ organizuotame renginyje „Fintech Forum Central Europe“ Berlyne, kur varžėsi 750 startuolių iš 22 šalių.
Lietuviai kuria unikalų sprendimą
Skaitmeninis tapatybės nustatymas yra itin aktualus klausimas Europos Sąjungoje (ES) ir visame pasaulyje. 2024 m. pradžioje Europos Parlamentas nubalsavo už Europos Sąjungos skaitmeninės tapatybės įteisinimą.
Anot bendrovės bendraįkūrėjos ir vadovės Erikos Maslauskaitės, šiuo metu skaitmeninė tapatybė suprantama per siaurai – trūksta globalaus matymo. Ji neturėtų būti vertinama tik per asmens tapatybės dokumento ar asmens kodo prizmę, kuris unikalus tik Lietuvai, o per platų spektrą įvairių skirtingų tapatybės atributų, kurie sudaro mūsų kaip žmogaus ir verslo autentišką tapatybę skaitmeniniuose kanaluose.
Asmens skaitmeninė tapatybė susideda iš daugybės duomenų – nuo valstybinių ir finansinių iki sveikatos ar net informacijos apie įrenginį, kuriuo jis jungiasi. Kita problema, kad kiekviena šalis, verslo industrija reikalauja atskiro tapatybės patvirtinimo, todėl vartotojai ir verslai turi kartoti tą patį skirtingų formų pildymo procesą daug kartų, norint patvirtinti savo tapatybę, kas yra imlu laikui ir iš vartotojo perspektyvos labai nepatogu. „Dabar jungiantis prie banko, valdžios e. sistemų ar kitų paslaugų internetu kiekvieną kartą reikia iš naujo patvirtinti savo tapatybę.
Mūsų tapatybės duomenys išsibarstę po visą internetą, o mes – tiek žmonės, tiek verslai – jų nevaldome. Tikslas turėti viską vienoje vietoje, kur vartotojas gali valdyti savo skaitmeninės tapatybės atributus ir juos kontroliuoti. Mes kuriame globalią tapatybės nustatymo platformą, kuris leis žmonėms ir verslams turėti vieną patikimą skaitmeninę tapatybę, veikiančią visur – tiek Lietuvoje, tiek užsienyje.
Patvirtinus tapatybę per „alongID“ globalią dėklę (angl. wallet), vartotojas galės jungtis prie įvairių interneto paslaugų nebekartodamas tapatybės patvirtinimo proceso, o tiesiog dalindamasis savo tapatybės pavieniais atributais, kurių prašo paslaugų tiekėjai ar finansinės institucijos.
Žmonės ir verslai turės tarsi savo skaitmeninį globalų pasą, kurį sudaro skirtingi tapatybės atributai ir kuris bus pripažįstamas visur ir saugomas skaitmeninėje piniginėje. Vartotojų duomenys bus saugūs, nes visa infrastruktūra kuriama remiantis „blockchain“ technologija, kuri užtikrina, kad niekas negalėtų pakeisti ar pavogti tapatybės duomenų, nes duomenys yra decentralizuoti“, – teigia E. Maslauskaitė.
Technologijų ekspertė papildo, kad „alongID“ sujungs skirtingus duomenis – valstybės registrų, finansinius, sveikatos ar net biometrinius – į vieną saugią ir patikimą tapatybės decentralizuotą platformą, kuri veiks be sienų (angl. cross-border).
Technologiją išbando didžiausia JK sveikatos priežiūros institucija, bankai
„Deverium“ vadovės teigimu, pirmasis „alongID“ produktas buvo itin palankiai įvertintas rinkoje.„Į komandą mums pavyko suburti savo srities profesionalus – tai leido pirminę idėją įgyvendinti vos per devynis mėnesius. Toks greitis rodo, kad žinome, kaip kurti tokį kompleksinį produktą. Didžiausias įvertinimas yra tai, kad jau suderinome penkis pilotus ir strategines partnerystes su didžiausiai skaitmeninės tapatybės atributų tiekėjais. Mūsų sprendimą jau pradeda testuoti ir teigiamai vertina didžiausia Jungtinės Karalystės sveikatos priežiūros institucija, Lietuvos Registrų centras, vienas Europos neobankų ir vienos iš šalių centrinis bankas“, – sako E. Maslauskaitė.
Tikslas – tapti lyderiu pasaulyje
Bendrovės vadovės įsitikinimu, pirmųjų pilotinių klientų geri atsiliepimai, tokių bendrovių kaip „Mastercard“ aukšti įvertinimai, potencialių investuotojų dėmesys rodo, kad lietuvių kuriamas sprendimas turi visas galimybes tapti sėkmingu skaitmeninės tapatybės įrankiu tarptautinėje scenoje. „Mūsų tikslas ambicingas – sukurti patikimą skaitmeninės tapatybės sistemą, kuri veiktų visame pasaulyje be sienų ir būtų patogi naudoti visiems“, – pabrėžia E. Maslauskaitė.