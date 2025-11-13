„T-80BVM“ yra vienas iš naujesnių Rusijos kariuomenės atnaujinimų, viešai reklamuojamas kaip modernus ir kovai parengtas tankas. Tačiau Tim teigė, kad realiomis sąlygomis šis tankas veikia visiškai kitaip.
Jis apibūdino tanką kaip įspūdingą popieriuje, bet prastos kokybės praktikoje. Pasak jo, „popieriuje jis atrodo gana gerai, bet jo kokybė yra siaubinga. Varžtai pagaminti iš minkšto lydinio, jie iš karto lūžta, todėl bijai juos netgi priveržti“.
Jis sakė, kad kritinės sistemos dažnai genda. „Hidraulika bokšte pradėjo tekėti iš karto, kai tankas nuriedėjo nuo priekabos. Pataisai vieną nutekėjimą, ir atsiranda kitas. Tai tęsiasi ištisai.“
Įgulos skyrius buvo apibūdintas kaip labai ankštas (ypač vieta vadui) – dėl papildomos šiluminio vaizdo įrangos. „Ergonomika yra bloga. Šie tankai jau yra ankšti viduje, o „BVM“ yra dar ankštesnis.“
Tankistas taip pat užginčijo ilgalaikes Rusijos pretenzijas dėl „T-80“ turbininio variklio. Nors valstybinė žiniasklaida pristato turbiną kaip tylią, greitai užsivedančią ir lanksčią degalų naudojimo atžvilgiu, rusas tankistas pateikė priešingą apibūdinimą.
„Ji tyli tik žiūrint tiesiai iš priekio. Iš šonų ir iš galo ji skamba kaip kylantis naikintuvas“, – kalbėjo jis. Kariškis taip pat pažymėjo, kad praktikoje įgulos nenaudoja dyzelino: „Visi naudoja žibalą. Negalima tiesiog įpilti dyzelino.“
Variklio veikimas purve buvo apibūdintas kaip prastas: „Mūsų purve jis visiškai nejuda. Jis žviegia ir švilpia, bet vos juda – o „T-72“ važiuoja be jokių problemų.“
Tankistas apibūdino pavojingą uždelsimą kovos metu, kai jo padalinys pateko į minosvaidžių ugnį: „Kai mūsų grupė buvo pastebėta ir jie pradėjo mus apšaudyti, „T-72“ iškart užsivedė ir nuvažiavo. Mes stovėjome po ugnimi ir laukėme, kol turbina įsibėgės.“
Kuro sąnaudos ir techninės priežiūros reikalavimai taip pat buvo sudėtingi fronto sąlygomis. Tankistas sakė, kad jei lapai ar šiukšlės užblokuoja oro įsiurbimo angą, variklis gali iškart užgesti.
Jis nurodė, kad tankui po degalų papildymo reikia nuolat ištuštinti degalų filtrus, o šaltas oras nesuteikia jokio realaus pranašumo: „Jei baterijos išsikrovusios, tankas nepradės veikti. Jo negalima paleisti kaip „T-72.“
Jis taip pat kritikavo plačiai paplitusias modifikacijas, pvz., sunkius viršutinius grotų šarvus ir grandinines sistemas, skirtas kovoti su dronais. Pasak jo, jos labai apsunkina transmisiją ir bokštelio pavaras. „Apkrova yra labai didelė. Dalys nusidėvi daug greičiau. Jei konstrukcija yra pritvirtinta prie bokštelio, bokštelio pavaros sudega.“
Taip pat labai trūksta dinaminių apsaugos priemonių: „Yra visiškas tinkamos sprogstamosios reaktyviosios šarvuotės trūkumas. Kai kurie įrengti blokai yra improvizuoti ir neatitinka to, kas buvo reklamuojama.“
Be kritikos „T-80BVM“, jis aiškiai išreiškė pirmenybę dyzelinu varomai platformai, turinčiai geresnį atbulinės eigos greitį ir išgyvenamumą: „Idealus tankas šiam karui yra „T-90“. Bet su tinkama atbuline eiga“
Tankisto pastabos suteikia retų „iš pirmų rankų“ gautų detalių apie tai, kaip Rusijos šarvuotosios pajėgos veikia kovos sąlygomis. Jo pasakojimas rodo, kad Rusija toliau kovoja su gamybos kokybės, logistinės paramos ir įgulos išgyvenamumo problemomis, kurios tiesiogiai veikia agresoriaus gebėjimą palaikyti šarvuotąsias operacijas.
Interviu patvirtina vertinimus, kad Rusijos tankų parkas susiduria su struktūrinėmis problemomis, kurių karo metu negalima lengvai ištaisyti, rašo „Defence Blog“.
