Akmenų karalius ant pašto ženklo: įamžintas Vaclovo Into šimtmetis

Pašto ženklo autorius – dailininkas Tomas Dragūnas. Ženklo nominalas – 2 eurai, tiražas – 15 tūkst. egzempliorių. Išleidimo dieną Skuodo pašte (Gedimino g. 6) vyks tradicinis antspaudavimas pirmos dienos datos spaudu.
Tą pačią dieną naująjį pašto ženklą Lietuvos pašto atstovai pristatys ir Mosėdyje (Skuodo raj.) vyksiančioje konferencijoje „Akmens ir žmogaus pasaulis: Vaclovui Intui – 100“.
„Vaclovo Into vardas neatsiejamas nuo Mosėdžio – jo dėka mažas Žemaitijos miestelis tapo pasaulyje žinomu akmenų karalystės centru. Džiaugiamės galėdami priminti visuomenei šią asmenybę ir jo įkurtą Akmenų muziejų, kuris iki šiol traukia gausybę lankytojų“, – sako Lietuvos pašto filatelijos projektų vadovė Aušrutė Varnienė.
Vaclovas Intas (1925–2007) – gydytojas, geologas ir gamtos tyrinėtojas, kurio iniciatyva Mosėdyje buvo įkurtas vienas unikaliausių Lietuvoje Akmenų muziejus. Jo idėja gimė 1957 m., kai V. Intas pradėjo rinkti akmenis iš aplinkinių laukų ir nešti juos į savo sodybą, vėliau kolekciją plėtė ir kitose miestelio vietose.
Muziejaus parkas 1972 m. pradėtas formuoti abipus Bartuvos upės krantų, užimančio 14,5 ha ploto slėnį.
Šiame muziejuje sukaupta apie 150 tūkst. įvairiausių akmenų, surinktų ne tik iš Lietuvos, bet ir viso Baltijos jūros regiono. Kolekcijoje – įvairios uolienos, rieduliai bei geologinės formacijos, atkeliavusios į Lietuvą per ledynmečius.
